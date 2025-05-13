Ціни на нафту падають через невизначене майбутнє угоди між США та Китаєм

Ціни на нафту знизилися 13 травня на тлі побоювання щодо зростання постачання попри попередній оптимізм після взаємного зниження тарифів США та Китаєм.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 22 центи, до $64,74 за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася в ціні на 18 центів, до $61,77, передає Укрінформ.

Обидва індекси закрилися в понеділок приблизно на 1,5% вище, досягнувши найстрімкіших значень з 28 квітня. Зростання спостерігається на тлі нестабільності для світових нафтових ринків.

США та Китай домовилися скоротити високі тарифи щонайменше на 90 днів, що призвело до різкого зростання акцій на світових ринках, долара США та цін на нафту в понеділок.

"Хоча потепління торговельної напруженості між Китаєм та США є корисним, все ще існує значна невизначеність – що станеться через 90 днів. Ця невизначеність може продовжувати створювати перешкоди для попиту на нафту", – заявили аналітики ING.

Утім, основні розбіжності, що призвели до суперечки, залишаються, включаючи дефіцит торговельного балансу США з Китаєм та вимогу президента США Дональда Трампа щодо більшої кількості дій від Пекіна для боротьби з кризою фентанілу в Штатах.

Ринки також розглядали зростання поставок як ключовий фактор зниження цін на нафту.

"Хоча попит був ключовою проблемою для ринку нафти, збільшення пропозиції з боку ОПЕК+ означає, що ринок нафти буде добре забезпечений до кінця року", – сказали аналітики ING.

За їхніми словами, рівень забезпеченості ринку залежатиме від того, чи дотримуватиметься ОПЕК+ планів щодо агресивного збільшення поставок у травні та червні.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) з квітня збільшила видобуток нафти більше ніж очікувалося раніше, а у травні видобуток, ймовірно, зросте на 411 тис. барелів на добу.