Робочий тиждень в ЄС за 10 років зменшився на годину. Де працюють найбільше
У 2024 році фактична тривалість робочого тижня у Євросоюзі для працівників 20-64 років становила в середньому 36 годин, що на цілу годину менше, ніж у 2014 році.
Про це свідчать дані Євростату.
Зазначається, що торік найдовші робочі тижні були зафіксовані в Греції (39,8 години), Болгарії (39), Польщі (38,9) та Румунії (38,8).
Водночас Нідерланди мали найкоротший робочий тиждень – 32,1 години, за ними йшли Данія, Німеччина та Австрія (по 33,9 години).
Найдовші робочі тижні у ЄС були у сільському господарстві, лісовому господарстві та рибальстві (41,2 години), гірничодобувній промисловості (38,8) та будівництві (38,7).
При цьому найкоротші робочі тижні зафіксовані у домогосподарствах як роботодавцях (26,7), освіті (31,9), а також у мистецтві, розвагах та відпочинку (32,9).
Як повідомлялося, 200 британських компаній на постійний основі запровадили чотириденний робочий тиждень для всіх своїх співробітників без втрати заробітної плати.
