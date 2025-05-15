Влада Марганця під регулярними обстрілами росіян замовила зупинки громадського транспорту зі скла. ФОТО

Комунальне підприємство "Комунальник" Марганецької міської ради Дніпропетровської області 30 квітня уклало угоду з ФОП Чорна Євгенія Дмитрівна про закупівлю зупинок громадського транспорту загальною вартістю 7,7 мільйона гривень.

Закупівлю провели без торгів, бо це дозволено замовникам, які перебувають на території активних бойових дій, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Як відомо, російські війська обстрілюють Марганець зі ствольної артилерії, а також атакують громадський транспорт дронами: 23 квітня російський дрон вдарив по автобусу, який віз робітників на підприємство, внаслідок цього загинуло 10 осіб.

За даними місцевих ЗМІ, у Марганці немає достатньої кількості укриттів. Натомість влада міста замовила 21 зупинку громадського транспорту по 370 тис. грн за одиницю.

Виробник конструкцій невідомий. Вони мають довжину 5 м, ширину 1,80 м і висоту 2,50 м, металевий каркас, дах із полікарбонатного монолітного листа та стінки зі скла триплекс товщиною 8 мм. Це багатошарове травмобезпечне скло, яке при ударі тріскається та утримує скалки. Однак воно не дає прихистку від прильотів.

Натомість інші замовники з прифронтових територій за такі ж гроші замовляють різноманітні укриття, зауважує видання. Днями Херсонська ОДА замовила залізобетонні конструкції з важкого бетону для укриття 15 осіб із доставкою та монтажем краном по 376 тис. грн. Вони матимуть довжину 4,30 м, ширину 2,35 м і висоту 2,40 м та складатимуться з тамбура й основного приміщення.

А Циркунівська сільрада, від якої близько 12 км до лінії фронту на Харківщині, в квітні замовила первинні мобільні укриття з антидроновим захистом із металевої сітки. Вони складаються з окремих залізобетонних захисних екранів, що встановлюються за короткий час зі спеціальних конструкцій. Ціни на такі укриття становлять від 184 тис. грн до 662 тис. грн залежно від площі.

Місцева підприємниця Євгенія Чорна зареєстрована давно. Однак у березні отримала єдині державні підряди КП "Комбінат комунальних послуг" щодо металевих виробів на 29 тис. грн і КП "Марганецька центральна міська лікарня" щодо металевих дверей вартістю 23 тис. грн.