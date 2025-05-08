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Новини Удар по автобусу з працівниками підприємства у Марганці
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Удар по Марганцю: кількість жертв зросла до 10

атака на автобус у Марганці

У лікарні помер чоловік, який зазнав поранень внаслідок влучання дрона в автобус у Марганці 23 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У лікарні помер 59-річний чоловік, який отримав поранення під час ворожого удару по автобусу в Марганці 23 квітня.

Загалом та атака обірвала життя 10 людей. Співчуття родинам, які втратили близьких через російський терор", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 квітня російські агресори атакували дроном автобус, який перевозив працівників гірничозбагачувального комбінату у Марганці.

23, 24, 25 квітня у Марганецькій громаді оголошено днями жалоби через удар військ РФ по автобусу з працівниками підприємства.

Внаслідок атаки 54 людини дістали поранення.

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Автор: 

Марганець (74) жертва (253) Дніпропетровська область (3778) Нікопольський район (219)


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08.05.2025 13:05 Відповісти
Расстрел врагом наших людей продолжается, а ответных ударов как небыло так и нет.
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08.05.2025 13:13 Відповісти
 
 