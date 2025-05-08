Удар по Марганцю: кількість жертв зросла до 10

У лікарні помер чоловік, який зазнав поранень внаслідок влучання дрона в автобус у Марганці 23 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У лікарні помер 59-річний чоловік, який отримав поранення під час ворожого удару по автобусу в Марганці 23 квітня.

Загалом та атака обірвала життя 10 людей. Співчуття родинам, які втратили близьких через російський терор", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 квітня російські агресори атакували дроном автобус, який перевозив працівників гірничозбагачувального комбінату у Марганці.

23, 24, 25 квітня у Марганецькій громаді оголошено днями жалоби через удар військ РФ по автобусу з працівниками підприємства.

Внаслідок атаки 54 людини дістали поранення.

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