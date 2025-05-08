Удар по Марганцу: число жертв возросло до 10
В больнице скончался мужчина, который получил ранения в результате попадания дрона в автобус в Марганце 23 апреля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"В больнице скончался 59-летний мужчина, который получил ранения во время вражеского удара по автобусу в Марганце 23 апреля.
В общем та атака оборвала жизни 10 человек. Соболезнования семьям, которые потеряли близких из-за российского террора", - говорится в сообщении.
Напомним, 23 апреля российские агрессоры атаковали дроном автобус, который перевозил работников горно-обогатительного комбината в Марганце.
23, 24, 25 апреля в Марганецкой громаде объявлены днями траура из-за удара войск РФ по автобусу с работниками предприятия.
В результате атаки 54 человека получили ранения.
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