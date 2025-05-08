Удар по Марганцу: число жертв возросло до 10

В больнице скончался мужчина, который получил ранения в результате попадания дрона в автобус в Марганце 23 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"В больнице скончался 59-летний мужчина, который получил ранения во время вражеского удара по автобусу в Марганце 23 апреля.

В общем та атака оборвала жизни 10 человек. Соболезнования семьям, которые потеряли близких из-за российского террора", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 апреля российские агрессоры атаковали дроном автобус, который перевозил работников горно-обогатительного комбината в Марганце.

23, 24, 25 апреля в Марганецкой громаде объявлены днями траура из-за удара войск РФ по автобусу с работниками предприятия.

В результате атаки 54 человека получили ранения.

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