Доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого за два роки рівня, – МЕА

Доходи Росії від експорту нафти в квітні цього року впали до найнижчого за майже два роки рівня, оскільки світові ціни на сиру нафту знизилися на тлі слабкого попиту.

Про це свідчать дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), передає enkorr.

Як повідомляється, в квітні Росія заробила $13,2 млрд на експорті сирої нафти й нафтопродуктів, що є найнижчим показником з червня 2023 року.

Падіння відбулося на тлі подальшого зниження середньозваженої ціни на російську сиру нафту в квітні, котра сягнула $55,6 за барель, що значно нижче від граничної ціни.

"Ціни на російську нафту відповідали міжнародним тенденціям. Очікується, що підвищена невизначеність у торгівлі негативно вплине на світову економіку і, як наслідок, на попит на нафту", – сказано в звіті МЕА.

Загальні обсяги експорту російської нафти в квітні залишилися трохи вищими за рівні попередніх двох місяців на рівні 7,55 млн барелів на день.

МЕА оцінило, що загальний видобуток сирої нафти в Росії в квітні зріс до 9,3 млн барелів на день, чому сприяло збільшення експорту й відновлення обсягів перероблення російської нафти.

Раніше стало відомо, що Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.

До того повідомлялося, ціна російської нафти в рублях вперше за останні два роки впала нижче позначки 4 тис. руб. за барель. Це приблизно на 40% менше, ніж передбачалося у федеральному бюджеті РФ

Світові ціни на нафту впали більш ніж на 20% від початку квітня. На це вплинула непередбачувана тарифна політика президента США Дональда Трампа, яка посилила побоювання щодо уповільнення світової економіки.

На зниження цін також вплинуло рішення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників на чолі з Росією (ОПЕК+) прискорити відновлення видобутку нафти.