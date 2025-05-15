TikTok визнали порушником закону ЄС про прозорість реклами. Раніше його звинуватили в передачі даних європейців у Китай
Європейська Комісія попередньо встановила, що китайська соціальна мережа TikTok порушує закон Європейського Союзу про цифрові послуги (DMA).
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає LIGA.net.
Зокрема, DSA вимагає від онлайн-платформ активніше боротися з незаконним та шкідливим контентом, а також надавати інформацію про рекламу, особливо в контексті виборів.
Вихоячи з цього, на думку Єврокомісії, TikTok не надає необхідної інформації про зміст реклами, користувачів, на яких вона спрямована, та тих, хто заплатив за рекламу.
Тепер TikTok має право на відповідь, і якщо попередні висновки підтвердяться, Єврокомісія може оштрафувати TikTok на суму до 6% його річного світового доходу.
Розслідування щодо TikTok Єврокомсія розпочала в лютому минулого року, щоб з'ясувати, чи не порушує соцмережа правила розміщення онлайн-контенту, зокрема правила захисту дітей. Також триває окреме розслідування Євросоюзу щодо передбачуваної нездатності TikTok гарантувати чесність виборів у Румунії, розпочате в грудні минулого року, і є пріоритетним, заявили в ЄК.
Раніше повідомлялося, що соціальна мережа TikTok має сплатити штраф у розмірі 530 млн євро з незаконну передачу персональних даних європейців до Китаю та недостатню прозорість перед користувачами.
