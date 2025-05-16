БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Найбільше імпортованих в Україну вживаних авто віком до 5 років – електромобілі

США запровадили мита на авто

Упродовж квітня 2025 року українці придбали 5,6 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі – 50%. Далі йдуть бензинові авто – 33%, гібридні – 9%, дизельні – 6% та авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  • TESLA Model Y – 552 авто;
  • TESLA Model 3 – 306;
  • KIA Niro – 200;
  • NISSAN Rogue – 171;
  • HYUNDAI Kona – 168;
  • MAZDA CX5 – 167;
  • AUDI E-Tron Sportback – 149;
  • CHEVROLET Bolt – 129;
  • VOLKSWAGEN Tiguan – 115;
  • NISSAN Leaf – 109.

Читайте також: Найпопулярнішим автомобілем у світі став Toyota Corolla. Хто ще увійшов до ТОП-10?

Як повідомлялося, у квітні український автопарк поповнили більше 20,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 5% більше, ніж роком раніше.

Також у першому кварталі 2025 року українці придбали 2641 легкове авто, ввезене з Китаю. Це на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

