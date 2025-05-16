Найбільше імпортованих в Україну вживаних авто віком до 5 років – електромобілі

Упродовж квітня 2025 року українці придбали 5,6 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Найбільшу частку в цьому сегменті охопили електромобілі – 50%. Далі йдуть бензинові авто – 33%, гібридні – 9%, дизельні – 6% та авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

TESLA Model Y – 552 авто;

TESLA Model 3 – 306;

KIA Niro – 200;

NISSAN Rogue – 171;

HYUNDAI Kona – 168;

MAZDA CX5 – 167;

AUDI E-Tron Sportback – 149;

CHEVROLET Bolt – 129;

VOLKSWAGEN Tiguan – 115;

NISSAN Leaf – 109.

Як повідомлялося, у квітні український автопарк поповнили більше 20,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 5% більше, ніж роком раніше.

Також у першому кварталі 2025 року українці придбали 2641 легкове авто, ввезене з Китаю. Це на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.