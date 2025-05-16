БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Україна втратила $770 мільйонів на невдалих угодах на постачання зброї, – FT

оборона,гроші,війна,долар,долари

Із початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Україна заплатила авансом близько $770 млн іноземним посередникам за зброю та боєприпаси. Але вони так і не були поставлені.

За даними розслідування Financial Times, йдеться зокрема про три десятки таких контрактів, передає liga.net.

Як приклад, газета наводить два з них – з OTL Imports та Regulus Global.

Зокрема, компанія-спецімпортер "Прогрес" підписала контракт з американським магазином боєприпасів OTL Imports з Аризони.

Її засновника, 28-річного підприємця Таннера Кука, представив "Прогресу" інший бізнесмен, який раніше допомагав держпідприємству організувати велику угоду з Іраком у 2009 році.

Кук пообіцяв привезти снаряди та мінометні міни від виробника в Сербії. У листопаді 2022 року Україна заплатила йому авансом 17,1 млн євро (35% від суми контракту), але боєприпасів так і не отримала.

Контракт став предметом кримінального провадження НАБУ, яке намагається відстежити, куди поділися гроші, сплачені компанії.

Читайте також: Через війну в Україні мідь та рідкісноземельні елементи стали стратегічною зброєю, – ЗМІ

"Прогрес" виграв арбітражний процес проти OTL у Відні. Рішення передбачає стягнення з компанії 21,3 млн євро, куди входить авансовий платіж, а також судові витрати, відсотки та штрафні платежі. Держпідприємство зараз намагається забезпечити визнання цього арбітражного рішення в США.

Тим часом Кук завдяки українському контракту почав розширяти бізнес, їздити на міжнародні виставки зброї та, судячи з дописів у соцмережах, веде розкішний спосіб життя.

Контракт з Regulus Global

Ще один невдалий контракт був укладений з американською Regulus Global. Компанія займається тим, шукає та викуповує старі запаси зброї.

Наприкінці 2022 року Regulus Global вийшла на "Спецтехноекспорт", запропонувавши продати десятки тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Пропозиція була особливо цінною, оскільки боєприпаси повинні були надходити від виробника з країни, яка мала тісні зв'язки з Росією.

Було підписано контракт на суму до $1,7 млрд (точна сума залежала від обсягу постачань). "Спецтехноекспорт" заплатив Regulus $162,6 млн у вигляді авансів і депозитів для виконання частини контракту, а також здійснив інші платежі на суму 14 млн євро.

Читайте також: Європейські виробники зброї не встигають за попитом: Виробник ракет Storm Shadow отримав замовлень на 7 років роботи

Але потім, за даними "Спецтехноекспорту", Regulus порушив умови контракту, а гроші не повернув. З вересня 2024 року Regulus припинив усі контакти та перестав відповідати на листи.

Українські посадовці вважають, що Regulus витратив передоплату на виробничі потужності та інші активи.

Спецтехноекспорт намагається повернути кошти через суд. Його арбітражний позов у Лондоні спрямований на стягнення $346 млн з Regulus, включно з передоплатою, а також непогашеними боргами та штрафами.

Regulus категорично заперечує ці звинувачення і стверджує, що саме Спецтехноекспорт не виконав умови договору і заборгував приблизно $350 млн.

Як повідомлялося, Україна вже вдруге поспіль очолює щорічний рейтинг найбільших імпортерів зброї у світі.

гроші (550) імпорт (2404) зброя (915)
А шо там кукурікав блазень в 19 році про бізнес на крові? І хто тепер замість Гладковського у ЗЕбанутих? Невже агент фсб Козир? А може САМ найвеличніший?
війна озолотила зельоних гнид..
В даному випадку слово "Україна" має конкретні призвіща.Призвіща конкретних людей,які підписували контракти,брали відкати і ділилися...Ділилися з тими,які і кажуть замість них - Україна...
Що наводить на думку, що це один з бізнес-проєктів ЗЄ та *****, який пішов трошки не так.
показати весь коментар
17.05.2025 00:42 Відповісти
Скільки там повісили на Гладковського-Свинарчука, за організацію нелегального постачання з росії критично необхідного обладнання для БТТ і ППО України? 14 мільйнів гривеньок переплати? (по яким цінам рахували клістрони? )

А тут 770 000 000$ × 40 =30 800 000 000. 30 міл'ярдиків гривеньок по кишеням НІЗАЩО.
показати весь коментар
16.05.2025 11:27 Відповісти
Вранці гроші - ввечорі стільці, ввечорі гроші-вранці стільці, а можна наобертки - можна, тілько гроші насамперед. Ви що, класику не читали? Ви там, хто зверху, зовсім тупі, чи зі зрадниками в змові???
показати весь коментар
16.05.2025 12:54 Відповісти
А ви думали чого їх огидно рожі вже в телік не вилазять: умєров, дерьмак, кошовий и тп
показати весь коментар
16.05.2025 13:00 Відповісти
770 млн долларів. І ніхто не заарештований.
А Гладкосвькому шиють 5 млн гривень( на завищенні ціни) і вже подали в Інтерпол...
Зеленьський він такий
показати весь коментар
16.05.2025 13:20 Відповісти
А що виробники зброї прямо її не продають
Обов'язково потрібно посередників
Які нічого не роблять тільки мають прибуток

Напевно візьмеш зброю у нас матимеш певний кеш
Потрібно ввести на час війни смертну кару
навіть за такі економічні і злочини
хто скаже скільком нашим воїнам вони коштували життя
показати весь коментар
16.05.2025 14:42 Відповісти
А вопросов к тем кто заключал эти контракты , не имеется ? Запросто можно заключить контракт на поставку вооружений , с "правильной " фирмой . Которая после того как получит деньги , потеряется. Особенно если эта фирма , кума , брата , свата . Оформленная на зиц председателя Фунта.
показати весь коментар
16.05.2025 23:05 Відповісти
Чому ж невдалих?

Для когось у МО та ОП дуже навіть вдалих.
показати весь коментар
17.05.2025 00:36 Відповісти
ті аферисти і є фірми прокладки зеленських єрмаків.за таке в нармального народу вже роздерли б гнид - а в нас тцкашники ловлять.
показати весь коментар
17.05.2025 08:56 Відповісти
Так написали ніби гроші десь пропали.
А я думаю вони дбайливо прикарманені
показати весь коментар
17.05.2025 11:13 Відповісти

