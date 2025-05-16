Ворог атакував залізничну інфраструктуру Херсона, пошкоджено вокзал

Уранці 16 травня російські військові вкотре обстріляли залізничну інфраструктуру Херсона.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджена будівля вокзалу, вибиті вікна та пошкоджені робочі місця працівників у приміщенні. Один з вагонів поїзда також несуттєво постраждав.

Водночас постраждалих внаслідок обстрілу немає, пасажири і працівники вокзалу та диспетчерського пункту перебували в укриттях.

Читайте також: Російські війська вдарили по локомотиворемонтному заводу у Запоріжжі, – "Укрзалізниця"

В "Укрзалізниці" додали, що після завершення обстрілу поїзд рушив далі із затримкою близько години. Рух інших поїздів продовжується за графіком.

Як повідомлялося, уночі 1 травня російські військові обстріляли залізничну інфраструктуру Одеської області.