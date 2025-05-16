БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Ситуація, на жаль, повторилась": Шмигаль розповів про збільшення видатків на зброю через скорочення допомоги від партнерів

Шмигаль про надходження Україні заморожених російських активів

Видатки державного бюджету на придбання зброї і боєприпасів для Збройних Сил України на початку року перевищили заплановані, тому у другому півріччі для фінансування Сил оборони можуть знадобитися додаткові кошти.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час "Години запитань" до уряду у Верховній Раді, свідчить стенограма засідання, оприлюднена на сайті парламенту.

Він нагадав, що на початку минулого року через значну затримку у постачанні зброї від партнерів, які були враховані під час планування держбюджету, Україні довелося збільшити фінансування оборонних закупівель. Відтак, у другому півріччі виникла необхідність переглянути видатки держбюджету, виділивши додаткові кошти для ЗСУ.

"Цього року ситуація, на жаль, але повторилась. Починаючи з першого кварталу, у нас відбулось скорочення допомоги від деяких партнерів, відповідно ми були вимушені взяти на себе додаткові закупівлі зброї і особливо боєприпасів для наших Збройних Сил. Це звісно ж потягнуло додаткові витрати", – сказав Шмигаль.

Він запевнив, що наразі ці додаткові витрати покриті, а всі необхідні закупівлі забезпечені фінансуванням.

"Якщо в другому півріччі нам потрібні будуть кошти, оскільки в нас війна, я нагадаю, відповідно потреби під час війни можуть змінюватися залежно від ситуації на полі бою, залежно від ситуації з нашими партнерами. Відповідно, якщо буде необхідність додатково виділити кошти, ми звернемося до парламенту і обґрунтуємо всі джерела для наповнення бюджету", – додав голова уряду.

Читайте також: "Критерії задовольняють і військових, і економіку": Кабмін не планує суттєвих змін у підходах до бронювання

Як повідомлялося, раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") заявив, що Кабінет Міністрів підготує зміни до закону про держбюджет на 2025 рік через те, що запланованого на цей рік фінансування Сил оборони може виявитися недостатньо. За його оцінками, йдеться про дефіцит коштів у сумі 200-250 млрд грн.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн, оскільки запланованих на минулий рік коштів для фінансування Сил оборони не вистачало.

Разом із тим, для фінансування цих видатків Рада ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків.

+22
Спробуйте понишпорити по власних кишенях - зітхнете з полегшенням!
16.05.2025 14:59 Відповісти
16.05.2025 14:59 Відповісти
+19
У вас там десятки, если не сотни миллиардов зависли в энергетике и в повышении зарплат свои холуям. Оттуда возьмите и хватит перекрыть все с головой.
16.05.2025 15:02 Відповісти
16.05.2025 15:02 Відповісти
+18
Бл, та в бюджеті на всяку хню виділені сотні мільярдів , це вже не кажучи про різні мільйонні зарплати та стотисячні пенсії ітд. В нормальній країні за те що робите вже 6 років навіть без війни - ви вже б давно спостерігали за краєвидами похитуючись від вітру.
16.05.2025 15:06 Відповісти
16.05.2025 15:06 Відповісти
Так, так, Шмигло, на жаль. Бо вже не зможеш там смоктати мільярди від бюджету.
Як там твої яйла? Не протухли?
16.05.2025 14:59 Відповісти
16.05.2025 14:59 Відповісти
Гроші можна знайти на десяток корпусів: 75 тисяч прокурорів і суддів, 350 тисяч ментури, невідомо скільки непотрібних клерків, які сидять в держустановах, ОПа і ВР. Скоротити зарплатню до середньої по країні, бо йде війна на виживання. Але ЗЕ-ненажери на це не підуть, навіть якщо їх стріляти через одного.
16.05.2025 15:14 Відповісти
16.05.2025 15:14 Відповісти
Вірно пишете. Але! Аби ці шмигалі-шмиглі не були зацікавлені в послабленні Україні.
16.05.2025 15:24 Відповісти
16.05.2025 15:24 Відповісти
''Видатки державного бюджету на придбання зброї і *********** для Збройних Сил України на початку року перевищили заплановані''------так третину з виділених грошей вкрали--------перерахували фірмам, які не поставили зброї, заплатили за браковані снаряди. Поверніть ці гроші і буде ще лишку.
17.05.2025 22:15 Відповісти
17.05.2025 22:15 Відповісти
шмигля рапортував зе , що його вказівка про роздачу зелиної 1000 виконана, він роздав аж 14ти мільйонам "українцям"! МАЛАДЦА владним дегенератам за виконання законів талмуда
16.05.2025 20:24 Відповісти
16.05.2025 20:24 Відповісти
такого ніколи не було і от знову.
16.05.2025 14:59 Відповісти
16.05.2025 14:59 Відповісти
зелені мародери ніяк ненажеруться.
16.05.2025 15:01 Відповісти
16.05.2025 15:01 Відповісти
Спробуйте понишпорити по власних кишенях - зітхнете з полегшенням!
16.05.2025 14:59 Відповісти
16.05.2025 14:59 Відповісти
от ви, дядьку, зразу в найболючише - а між тим гуси не всі щє общіпані,
спочятку вони...
16.05.2025 15:05 Відповісти
16.05.2025 15:05 Відповісти
сьогодні слухала-----------майже третина чи навіть більше виділених грошей на озброєння розкрадена.
16.05.2025 16:16 Відповісти
16.05.2025 16:16 Відповісти
Всьо ясно,нє вінаватиє ми,то всьо партнери.А ви не зупиняйтеся,частіше нах посилайте
16.05.2025 15:01 Відповісти
16.05.2025 15:01 Відповісти
А партнеры на это резонно заметят "Страны, которым не хватает денег на самое необходимое - не тратят десятки миллионов на участие в Евровидении". И тут нечего возразить.
16.05.2025 15:05 Відповісти
16.05.2025 15:05 Відповісти
та і пісня між 2 і 3 на самому ділі - переслухувати точно не буду.
16.05.2025 15:30 Відповісти
16.05.2025 15:30 Відповісти
Не смотрел и не собираюсь. Фиолетово. Посмотрите список стран, которые в этом году отказались от участия из-за финансовых соображений. Будете удивлены. Только на это точно не будут акцентировать в трансляции.
16.05.2025 15:47 Відповісти
16.05.2025 15:47 Відповісти
У вас там десятки, если не сотни миллиардов зависли в энергетике и в повышении зарплат свои холуям. Оттуда возьмите и хватит перекрыть все с головой.
16.05.2025 15:02 Відповісти
16.05.2025 15:02 Відповісти
Бл, та в бюджеті на всяку хню виділені сотні мільярдів , це вже не кажучи про різні мільйонні зарплати та стотисячні пенсії ітд. В нормальній країні за те що робите вже 6 років навіть без війни - ви вже б давно спостерігали за краєвидами похитуючись від вітру.
16.05.2025 15:06 Відповісти
16.05.2025 15:06 Відповісти
зелена шваль, на жаль, продовжує красти... на жаль.
16.05.2025 15:39 Відповісти
16.05.2025 15:39 Відповісти
А скоротити свою зарплатню не пробували? Гидота зелена...
16.05.2025 15:46 Відповісти
16.05.2025 15:46 Відповісти
Візьміть з тих $770 млн, що Україна заплатила авансом іноземним постачальникам за зброю та **********, які так і не було поставлено.
16.05.2025 17:04 Відповісти
16.05.2025 17:04 Відповісти
"Україна заплатила шахраям 770 млн доларів за зброю, яку не поставили" - где деньги Зин?
16.05.2025 18:15 Відповісти
16.05.2025 18:15 Відповісти
Який уряд, така і ситуація в Україні! Тут з шмигалем та гончаруком, не поспориш!!
Ось так вона, СИТУАЦІЯ з 2019 року!
16.05.2025 18:27 Відповісти
16.05.2025 18:27 Відповісти
Чим зайняті ефективні менеджери Зеленського? Де результати?
https://www.youtube.com/watch?v=z0WbxxKxqSw

Понад 2 трильйони на озеленення, 488 міліардів на зброю.
16.05.2025 20:28 Відповісти
16.05.2025 20:28 Відповісти
щось ця шмИркля задовго у кріслі засиділась. Чи думає що війна буде тривати вічно
16.05.2025 20:54 Відповісти
16.05.2025 20:54 Відповісти
Шміґоль... Сам казав, що Шміґоль...
Ну, то таке, чужинці рулять, а українці їм аплодують. А українська крівця тече річечкою.

- Господи, за що нам це все?! Де ж ми так тяжко нагрішили?
- На виборчій дільниці...
16.05.2025 21:34 Відповісти
16.05.2025 21:34 Відповісти
А чому досі цей Шмигаль не вирішить питання про виплату кожному українцю ренти за використання надр України ? (згідно 95 статті Конституції)👈
16.05.2025 22:25 Відповісти
16.05.2025 22:25 Відповісти
Мочи , Шмигаль , ЗЕЛЯбобиків , мочи їх - кожен з них ПреЗЕдент !
17.05.2025 01:04 Відповісти
17.05.2025 01:04 Відповісти
Пропоную Шмигалю закупити ще 4 кацапський реактори,и не забути підняти зарплатню мусорам ,прокуратуре
17.05.2025 06:16 Відповісти
17.05.2025 06:16 Відповісти
Для вирішення цієї проблеми, в котрий раз, пропоную ПІДВИЩИТИ пенсії прокурорам, суддям, мєнтам та іншій наволочі, яка і призвела Україну до цього становища. Іще потрібно негайно підвищити , також, зарплати цій категорії «трудящих», водночасно, знизити мінімальну пенсію до 500 грн і одразу ,за 3 місяці, буде відчутно зниження навантаження на бюджет!
17.05.2025 11:41 Відповісти
17.05.2025 11:41 Відповісти
Якщо грошей не вистачає, то якраз час заблокувати всі банківськи рахунки волонтерів, а особливо Пороха.
А як ще можна Шмигалю ще більше нашкодити збройним силам України під час війни?
17.05.2025 13:29 Відповісти
17.05.2025 13:29 Відповісти
Спробуйте стримати власні апетити Смілянського і Свириденко, запровадити прогресивне оподаткування для олігархів, припинити експорт предметів розкоші на мільярди гривень, закупівлю у поляків цибулі по 80 грн/кг, і починайте вводити продуктові картки що буде свідчити про те що в країні війна а не розтягнуте на десятиліття АТО.
17.05.2025 14:32 Відповісти
17.05.2025 14:32 Відповісти
Що по яйцам?)
17.05.2025 19:05 Відповісти
17.05.2025 19:05 Відповісти
то може досить виділяти кошти на "озеленення" принфронтових населенних пунктів і навіть чималі кошти для окупованих (!!!) міст, г@ндони зелені?!
17.05.2025 21:48 Відповісти
17.05.2025 21:48 Відповісти
Робить запити через ЦНАП - чи існує взагалі ваша податкова?
Вони, (ці податкові) вже всі ліквідовани, тобто -- поцікавтеся, кому ви сплачуєте податки, на дєрєвню дєдушкє? ((((:
18.05.2025 07:19 Відповісти
18.05.2025 07:19 Відповісти
Він нагадав, що на початку минулого року через значну затримку у постачанні зброї від партнерів, яка мала призначення "зеграбіжниками" від самого початку для крадіжки грошей з української казни.
18.05.2025 10:20 Відповісти
18.05.2025 10:20 Відповісти
Поверни пане 750 млн дол , які вкрадені, а потім плач про зброю. Відміни будівництво- крадівництво реакторів. Тоді просити ні в кого і нічого буде не треба. Відкрий ленд- ліз. Якщо крадівництво не буде, то тоді партнери просто спишуть борги. Бо правильна країна має право на підтримку.
18.05.2025 14:54 Відповісти
18.05.2025 14:54 Відповісти
на все потрібні гроші
нічого не коштують лише коментарі під новинами
18.05.2025 17:41 Відповісти
18.05.2025 17:41 Відповісти
Депутатське бидло з 1 квітня збільшило зарплати чиновникам і прочому гов ну. Всім, крім військовослужбовців.
Дякуйте виборцям Зебіленського - вони всі ***********.
18.05.2025 23:24 Відповісти
18.05.2025 23:24 Відповісти

