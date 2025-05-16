"Ситуація, на жаль, повторилась": Шмигаль розповів про збільшення видатків на зброю через скорочення допомоги від партнерів

Видатки державного бюджету на придбання зброї і боєприпасів для Збройних Сил України на початку року перевищили заплановані, тому у другому півріччі для фінансування Сил оборони можуть знадобитися додаткові кошти.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час "Години запитань" до уряду у Верховній Раді, свідчить стенограма засідання, оприлюднена на сайті парламенту.

Він нагадав, що на початку минулого року через значну затримку у постачанні зброї від партнерів, які були враховані під час планування держбюджету, Україні довелося збільшити фінансування оборонних закупівель. Відтак, у другому півріччі виникла необхідність переглянути видатки держбюджету, виділивши додаткові кошти для ЗСУ.

"Цього року ситуація, на жаль, але повторилась. Починаючи з першого кварталу, у нас відбулось скорочення допомоги від деяких партнерів, відповідно ми були вимушені взяти на себе додаткові закупівлі зброї і особливо боєприпасів для наших Збройних Сил. Це звісно ж потягнуло додаткові витрати", – сказав Шмигаль.

Він запевнив, що наразі ці додаткові витрати покриті, а всі необхідні закупівлі забезпечені фінансуванням.

"Якщо в другому півріччі нам потрібні будуть кошти, оскільки в нас війна, я нагадаю, відповідно потреби під час війни можуть змінюватися залежно від ситуації на полі бою, залежно від ситуації з нашими партнерами. Відповідно, якщо буде необхідність додатково виділити кошти, ми звернемося до парламенту і обґрунтуємо всі джерела для наповнення бюджету", – додав голова уряду.

Як повідомлялося, раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") заявив, що Кабінет Міністрів підготує зміни до закону про держбюджет на 2025 рік через те, що запланованого на цей рік фінансування Сил оборони може виявитися недостатньо. За його оцінками, йдеться про дефіцит коштів у сумі 200-250 млрд грн.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн, оскільки запланованих на минулий рік коштів для фінансування Сил оборони не вистачало.

Разом із тим, для фінансування цих видатків Рада ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне збільшення податків.