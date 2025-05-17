Україна не боїться пропустити платіж за ВВП-варантами, попри загрозу дефолту, – Reuters

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца заявив, що Україна не поспішатиме з реструктуризацією державних деривативів 2015 року (так званих ВВП-варантів), навіть якщо доведеться допустити за ними дефолт.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела, передає liga.net.

За інформацією агентства, Буца повідомив про це на зустрічі з інвесторами у Лондоні, що відбулася цього тижня.

"Вони чітко дали зрозуміти, що діє мораторій і... неплатіж за цими зобов'язаннями не спричинить перехресного дефолту за облігаціями", – зазначив виданню один із інвесторів.

31 травня має бути здійснено платіж понад $500 мільйонів, прив'язаний до темпів економічного зростання у 2023 році, що становили 5,3%. Кабінет міністрів наклав мораторій на цю виплату.

У квітні Кабінет Міністрів у квітні проводив зустріч з окремими членами спеціального комітету власників ВВП-варантів. Сторони обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації зобов’язань за ними, але домовленості досягти не вдалося.

На запит Reuters в уряді повідомили, що Україна "активно взаємодіє із зацікавленими сторонами та збирає відгуки ринку для визначення найкращого шляху подальшого врегулювання варантів".

Але на переговорах, зі слів джерел агентства, Буца підкреслив, що хоча оперативне рішення щодо реструктуризації варантів є пріоритетом, українська сторона не боїться пропустити платіж.

Що відомо про реструктуризацію боргу України

Як повідомлялося, на початку вересня 2024 року Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за 13 серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених "Укравтодором".

Процес реструктуризації включав обмін 13 серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій "Укравтодору" на суму близько $20,5 млрд (приблизно $24 млрд із урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю $15,2 млрд.

У результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько $9 млрд, зазначали у Мінфіні.