Ціни на нафту знизилися через зниження кредитного рейтингу США

Ціни на нафту знизилися 19 травня через зниження суверенного кредитного рейтингу США агентством Moody's, а також уповільнення темпів промислового виробництва та роздрібних продажів у Китаї.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 35 центів, до $65,06 за барель, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зменшилася на 26 центів, до $62,23 за барель, передає Укрінформ.

Минулого тижня ціни на обидва контракти зросли на понад 1% після того, як США та Китай, дві найбільші економіки світу та споживачі нафти, домовилися про 90-денну паузу у торговельній війні з різким зниженням імпортних тарифів.

У п'ятницю агентство Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг США через зростання боргу країни в розмірі $36 трлн, що може ускладнити зусилля президента Дональда Трампа щодо зниження податків.

Тим часом у Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, офіційні дані показали, що зростання промислового виробництва у квітні сповільнилося, хоча все ще було кращим, ніж очікували економісти.

За словами старшої ринкової аналітикині Phillip Nova Пріянки Сачдевої, зниження рейтингу Moody's викликає питання щодо перспектив економіки США, а дані Китаю вказують на складний шлях для будь-якого економічного відновлення.

Зниження рейтингу може й не вплинути безпосередньо на попит на нафту, але воно створює більш тверезі настрої на ринку, сказала вона.

Хоча Пекін і Вашингтон минулого тижня досягли угоди про скасування більшості взаємних тарифів, короткострокове перемир'я та непередбачуваний підхід Трампа продовжують кидати тінь на експортноорієнтовану економіку Китаю, яка все ще стикається із 30% тарифами на додаток до існуючих мит.

Водночас результат переговорів між Іраном та США щодо ядерної програми залишається невизначеним, що обмежує втрати цін на нафту. Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив у неділю, що будь-яка угода між Сполученими Штатами та Іраном повинна включати угоду про незбагачення урану, що швидко викликало критику з боку Тегерана.

нафта (4987) ціни (3671)
