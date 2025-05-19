Доходи лідерів у сфері будівництва зросли на 41%. Більшість – займається дорогами

Упродовж 2024 року лідери у сфері будівництва отримали 49,49 млрд грн сукупного доходу, що на 41% більше, ніж у 2023 році. Водночас сукупний прибуток лідерів зріс у 1,6 раза – до 3,09 млрд грн.

Про це свідчить Індекс Опендатаботу 2025.

Більша частка доходу припадає на п’ять компаній, що спеціалізується на будівництві доріг: 75% або ж 36,9 млрд грн. Ще чотири компанії займаються будівництвом житлових та нежитлових будівель – їхній внесок скромніший: 20% доходу. Ще одна компанія у рейтингу працює у вузькій сфері розвідувального буріння.

Третій рік поспіль трійка лідерів Індексу будівельної галузі майже незмінна. Абсолютний лідер – "Автомагістраль-Південь" з Одеси (власник – Олександр Бойко). Торік компанія заробила 13,2 млрд грн (27% загального доходу у рейтингу), що у 1,6 раза перевищує показники 2023-го. Прибуток склав рекордні 1,36 млрд грн.

На другому місці розмістилася вінницька "Автострада" Максима Шкіля. Компанія заробила 10,8 млрд грн (+30%) і наростила прибуток у 1,6 раза – до 74,6 млн грн.

Третя сходинка – одеський "Ростдорстрой" (Євген Коновалов і Юрій Шумахер). Компанія збільшила дохід на 15% (до 6,85 млрд грн), водночас прибуток скоротився на чверть.

На четверту позицію піднялася "Онур Конструкціон Інтернешнл" зі Львова (власники – турецькі підприємці Четінджевіз Онур та Іхсан). Її дохід зріс на 30% – до 3,82 млрд грн, а прибуток – майже утричі: до 418 млн грн.

П’яте місце – новачок Індексу, компанія "Ательє де Франс Київ", що займається реставрацією пам’яток архітектури. Її дохід зріс у 6,4 раза – до 2,9 млрд грн, прибуток – утричі (44 млн грн). Власником компанії є француз Антуан Куртуа.

"Феррострой" із Полтавщини повернувся до Індексу після перерви у рік, наростивши дохід у 1,7 раза до 2,62 млрд грн і прибуток – у 2,6 раза, до 298 млн грн. Компанія займається зведенням будівель.

Компанія "Косул" з групи СКМ Ріната Ахметова втратила чверть доходу та чотири позиції в переліку найкращих – сьоме місце та 2,6 млрд грн. Водночас прибуток зріс на 8% – до 758,8 млн грн, Саме на цю компанію припадає чверть заробітків десятки лідерів.

Київська енергетична будівельна компанія Володимира Випирайла показала найбільший приріст прибутку – у 8,8 раза (до 16,9 млн грн), хоч дохід знизився на 6% – до 2,3 млрд грн.

Ще одним новачком рейтингу став "Техно-буд-центр" (Андрій Ярема та Юрій Ханін), чий дохід зріс у 1,6 раза – до 2,2 млрд грн, а прибуток – у 1,5 раза, до 26 млн грн.

"Веста-І", яку у березні 2025-го очолив новий власник – громадянин Таджикистану Карімі Асолат Ісматзода, показала чотириразове зростання доходу (2,2 млрд грн), але замість прибутку отримала 1,9 млн грн збитку.

Як повідомлялося, у 2024 році десятка лідерів серед компаній у сфері транспорту та логістики отримала понад 243 млрд грн сукупного доходу, що на 12% більше, ніж у 2023 році. Водночас лише п’ять компаній змогли отримати прибуток.