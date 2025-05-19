Світові продажі автівок зростають. Лідером залишається Китай
Світові продажі нових авто (легкові та легкі комерційні авто) у першому кварталі 2025 року досягли 20,97 млн одиниць, що на 3,1% більше, ніж торік.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на focus2move.
Зазначається, що серед країн лідером з продажу нових авто залишається Китай, на ринок якого припадає 28,5% всіх світових продажів нових авто.
За три місяці у там було реалізовано 5,98 млн авто, що на 4,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Лідери з продажу автомобілів:
- Китай - 5,98 млн од. (+4,5%);
- США - 3,9 млн од. (-2,7%);
- Японія - 1,24 млн од. (+13,8%);
- Індія - 1,18 млн од. (+2,2%);
- Велика Британія – 668,5 тис. од. (-1,5%);
- Німеччина – 662, 5 тис. од. (-4,4%);
- Бразилія – 532,7 тис. од. (+8,2%);
- Італія – 496,2 тис. од. (-2%);
- Канада – 430,4 тис. од. (+6,3%);
- Франція – 407,3 тис. од. (-8,1%).
Як повідомлялося, кожен четвертий проданий у світі автомобіль цього року буде електричним. Порівняно з минулим роком очікується збільшення продажів ще на 17% – до 20 млн штук, або 25% від загального обсягу.
