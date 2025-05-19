Світові продажі автівок зростають. Лідером залишається Китай

Світові продажі нових авто (легкові та легкі комерційні авто) у першому кварталі 2025 року досягли 20,97 млн одиниць, що на 3,1% більше, ніж торік.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на focus2move.

Зазначається, що серед країн лідером з продажу нових авто залишається Китай, на ринок якого припадає 28,5% всіх світових продажів нових авто.

За три місяці у там було реалізовано 5,98 млн авто, що на 4,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Лідери з продажу автомобілів:

Китай - 5,98 млн од. (+4,5%);

США - 3,9 млн од. (-2,7%);

Японія - 1,24 млн од. (+13,8%);

Індія - 1,18 млн од. (+2,2%);

Велика Британія – 668,5 тис. од. (-1,5%);

Німеччина – 662, 5 тис. од. (-4,4%);

Бразилія – 532,7 тис. од. (+8,2%);

Італія – 496,2 тис. од. (-2%);

Канада – 430,4 тис. од. (+6,3%);

Франція – 407,3 тис. од. (-8,1%).

Як повідомлялося, кожен четвертий проданий у світі автомобіль цього року буде електричним. Порівняно з минулим роком очікується збільшення продажів ще на 17% – до 20 млн штук, або 25% від загального обсягу.