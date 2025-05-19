Фінляндія постачатиме Україні боєприпаси коштом доходів від заморожених активів РФ

Фінляндія приєдналася до програми Євросоюзу, яка передбачає надання Україні військової допомоги за рахунок доходів від заморожених у Європі російських активів – на це передбачено 90 млн євро.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії, передає "Європейська правда".

Фінляндію відібрали як одну з країн, що буде брати участь у наданні Україні допомоги за рахунок коштів з доходів від заморожених російських активів.

Угода з Єврокомісією передбачає, що Фінляндія передаватиме Україні боєприпаси великого калібру. Боєприпаси закуповуватимуть у фінського оборонпрому та оплачуватимуть доходами від заморожених активів, які будуть передаватися через Європейський фонд миру – загалом на 90 млн євро.

Міністр оборони Антті Хяккянен зазначив, що така схема одночасно забезпечує робочі місця фінській оборонній промисловості і надає підтримку Україні.

"Цей новий пакет, поруч з нашою національною програмою підтримки на 660 млн євро, сприятиме розбудові міцнішого зв’язку між фінським ОПК і підтримкою Фінляндією України. Це чудовий приклад того, на що спроможний фінський ОПК, і це засвідчує, що наші інвестиції у потужності виробництва дають результат", – зазначив він.

Як повідомлялося, Бельгія закликає створити міжнародну коаліцію для збереження російських активів у Європі замороженими на випадок, якщо якась із країн ЄС заблокує продовження санкцій проти Росії.