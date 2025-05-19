"Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП України через війну"

Європейська Комісія погіршила прогноз зростання ВВП України в 2025 році до 2% з очікуваних у листопаді 2,8%, а у 2026 році – відповідно до 4,7% з 5,9%.

Про це йдеться в опублікованому документі Євпрокомісії, передає Інтерфакс-Україна.

"У 2025 році прогнозується подальше уповільнення економічної активності до 2%, оскільки війна продовжує чинити значний тиск на виробничі потужності та ділові настрої в Україні. Експорт знизиться, що відображатиме падіння промислового виробництва, особливо в енергоємних галузях, які постраждали від високих цін на енергоносії, а також закриття "Покровськвугілля", ключового постачальника для металургійної промисловості", – сказано в повідомленні Єврокомісії.

Окрім того, експорт сільськогосподарської продукції також знизиться через зменшення запасів після поганого врожаю 2024 року, спричиненого несприятливими погодними умовами.

Водночас високий імпортний попит на енергоносії, вугілля та матеріали, пов'язані з обороною та реконструкцією, підтримуватиме високий рівень імпорту, що призведе до від'ємного внеску чистого експорту до зростання ВВП.

Як прогнозує Єврокомісія, експорт у 2025 році збільшиться всього на 1,8%, тоді як 2026 року – на 11,4%, тоді як відповідно зростання імпорту складе 5,5% та 6%.

"Внутрішній попит, як очікується, залишиться стійким завдяки значному зростанню інвестицій, підкріпленому стабільними витратами на оборону та поточними аварійними ремонтами і реконструкцією, особливо в енергетичному секторі. За прогнозом, приватне споживання також залишатиметься ключовим драйвером зростання, хоча й повільнішими темпами, оскільки висока інфляція продовжує підривати купівельну спроможність домогосподарств", – сказано в документі.

Згідно з ним, у перспективі до 2026 року зростання реального ВВП прискориться до 4,7% за технічного припущення, що з початку року будуть створені умови для поступового нарощування зусиль з відновлення на ранніх стадіях.

Відновлення відбуватиметься завдяки зростанню інвестицій у реконструкцію, усуненню вузьких місць в експорті та покращенню економічної впевненості, що має переважити стримуючий ефект від поступового скорочення видатків на оборону.

Також очікується, що рахунок поточних операцій залишатиметься стійко від'ємним протягом усього прогнозного періоду, що відображатиме значний дефіцит торгівлі та послаблення балансу вторинних доходів, оскільки міжнародні гранти замінюються кредитами.

Раніше Європейський банк розвитку та реконструкції погіршив прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік з 3,5% до 3,3%, але зберіг прогноз на 2026 рік на рівні 5% за умови припинення війни Росії проти України.

У квітні Світовий банк підтвердив січневий прогноз уповільнення зростання ВВП України у цьому році до 2% та погіршив оцінку його прискорення наступного року до 5,2% з 7%.

Також у квітні Нацбанк України погіршив свій прогноз зростання української економіки на цей рік до 3,1% з 3,6% у попередньому січневому макроекономічному прогнозі, у 2026 році – з 4% до 3,7%.