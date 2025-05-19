Росія зіткнулася з різким дефіцитом розробників програмного забезпечення

Російські компанії на тлі санкцій та вимоги влади замістити імпортне програмне забезпечення стикаються з дефіцитом фахівців із розробки промислового софту й роботі з системами BIM, ERP, PLM і CAD. За два роки потреба в таких спеціалістах зросла на третину – в першому кварталі 2023 року організації опублікували 31 тис. відповідних вакансій, а в першому кварталі поточного року – вже 40 тис.

Про це пише The Moscow Times із посилання на дані російських платформ із пошуку роботи.

Системи BIM (або TIM) використовуються для розробки 3D-моделей та роботи з ними, ERP – для управління фінансами та логістикою, PLM – для контролю над даними про вироби, а CAD – для креслень. Такий софт в основному використовується у будівництві, мікроелектронній та оборонній галузях.

Найчастіше вакансії для розробки та роботи з цими системами розміщують IT-компанії (18% від загальної кількості), забудовники та девелопери (12%), а також промислові підприємства (7%). При цьому зі всіх вакансій із згаданими системами 38% націлені на пошук саме розробників.

Як зазначається, загалом ситуація на ринку кадрів промислового софту збігається із загальною: мало кваліфікованих спеціалістів, особливо з досвідом роботи. При цьому рівень дефіциту зростає через вимогу обов'язкового впровадження російських систем. Так, наприклад, з 2024 року в Росії запроваджено вимоги щодо використання BIM у проєктуванні – і це різко підвищило попит на кваліфікованих фахівців. Водночас випускники будівельних вузів продовжують навчатися на закордонному ПЗ, а російські рішення відрізняються від західних і на них потрібно заново вчитися працювати.

Програмне забезпечення в Росії

Раніше повідомлялося, що російський бізнес після виходу з країни іноземних брендів не зміг відмовитись від західного інженерного програмного забезпечення. Рівень його нелегального використання зріс із 65% 2023 року до 70% 2024 року.

На початку квітня стало відомо, що половина російських компаній не заперечила використання у своїй роботі неліцензійного програмного забезпечення. Так, понад 28% фірм у Росії вважають нормою застосування піратського іноземного софту, якщо йому немає російських аналогів, а 15,2% респондентів відповіли, що взагалі не використовують російське програмне забезпечення.

Перед тим повідомлялося, що іноземні рішення, як і раніше, застосовуються на 95% об'єктів критичної інформаційної інфраструктури Росії. Зокрема, йдеться про російські державні організації, банки, медичні установи, телекомунікаційні та логістичні компанії.