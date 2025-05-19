БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Найбільші мережі АЗС знизили ціни на дизпаливо. Де пальне подешевшало найбільше?

Найбільші мережі АЗС знизили ціни на дизпаливо

Минулого тижня (з 12 по 19 травня) українські мережі АЗС знизили роздрібні ціни на дизельне паливо.

Це відбулося внаслідок зниження гуртових цін на цей вид пального, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Так, з початку травня середня вартість дизельного пального в гурті становила 42,75 грн/л, що майже на 1 грн/л менше від квітневих показників.

Відтак, у середині минулого тижня мережі ОККО, WOG та Shell знизили вартість дизпалива на 1 гривню за літр, а KLO – на 1,50 грн за літр.

Згодом на 1 гривню дизельне пальне подешевшало і в мережах "Укрнафти", SOCAR, BVS, "Автотрансу", Mango, VostokGaz, ZOG, Green Wave.

Ціни на АЗС мережі UPG другий раз за травень знизилась на 50 коп. – до 50,90 грн/л, на 0,30-1 грн за літр минулого тижня подешевшало дизпаливо і на АЗС "БРСМ", Motto і Marshal.

Водночас ціни на бензин минулого тижня змінювались різнонаправлено: рівненська мережа "Олас" знизила ціну на 1 гривню за літр, AMIC – на 0,5-2 грн, залежно від регіону, водночас АЗС економ-сегменту підвищили середню вартість бензину на 0,17-0,21 грн/л.

Читайте також: Відсьогодні АЗС зобов’язані продавати бензин з додаванням біоетанолу. Як це вплинуло на ціни?

Своєю чергою, попри поступове зниження гуртових цін, середня вартість скрапланого за тиждень зменшилася лише на 4 коп. – до 35,21 грн/л.

При цьому у мережі KLO автогаз подешевшав на 2 гривні – до 34,50 грн за літр. На 1-2 грн знизились ціни і на станціях SOCAR – до середньої 35,81 грн/л. Водночас у мережі BVS ціна автогазу зросла на 60 коп. – до 34,99 грн/л.

"Отже, бензин вочевидь поки що стабілізувався на поточних рівнях, а потенціал для зниження мають скраплений газ, і особливо дизпальне, яке дивним чином утримує дуже хороші націнки протягом цього сезону", – зазначає видання.

Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 12 по 19 травня, грн/л

Мережа

А-95

А-95+

ДП

LPG

19.05.25

Зм.

19.05.25

Зм.

19.05.25

Зм.

19.05.25

Зм.

ОККО

57,99

0,00

60,99

0,00

55,99

-1,00

36,99

0,00

WOG

57,99

0,00

60,99

0,00

55,99

-1,00

36,98

0,00

Рур груп

57,99

0,00

55,99

0,00

35,50

0,00

Shell

57,95

0,00

60,95

0,00

55,95

-1,00

36,45

0,00

SOCAR

56,66

0,00

59,82

0,00

54,82

-1,00

35,81

-1,17

Neftek

55,99

0,00

58,49

0,00

52,99

0,00

35,49

0,00

KLO

55,49

0,00

56,89

0,00

54,39

-1,50

34,50

-2,00

AMIC

55,25

-0,24

57,49

0,00

53,41

-0,68

34,43

-0,13

BVS

54,99

0,00

57,99

0,00

52,99

-1,00

34,99

0,60

Автотранс

54,98

0,00

60,98

0,00

52,98

-1,00

34,98

0,00

Parallel

54,16

0,17

52,99

0,50

52,99

0,00

34,89

0,00

Ovis

53,99

0,00

56,99

0,00

52,99

0,00

34,49

0,00

Катрал

53,99

0,00

51,79

0,00

33,37

0,00

ZOG

53,50

0,00

56,00

0,00

51,50

-1,00

34,00

0,00

VST

53,12

0,20

49,24

0,00

33,28

-0,02

VostokGaz

52,99

0,00

50,99

-1,00

34,49

0,00

Укрнафта

52,99

0,00

55,99

0,00

50,99

-1,00

33,99

0,00

U.GO

52,90

0,00

50,90

0,00

34,40

0,00

Green Wave

52,90

0,00

50,90

-1,00

33,80

0,00

UPG

52,90

0,00

55,40

0,00

50,90

-0,50

34,52

0,00

Chipo

52,42

-0,05

49,93

-0,57

33,74

-0,14

Кворум

52,28

0,00

50,98

0,00

32,98

-0,20

Укр-Петроль

52,00

0,00

50,90

0,00

Mango

51,99

0,00

49,99

-1,00

33,38

-0,30

Олас

51,99

-1,00

49,99

-0,50

33,99

0,00

SUNOIL

51,79

0,00

50,49

0,00

34,29

0,10

Motto

51,48

0,21

52,08

0,20

49,52

-0,10

34,18

-0,03

Marshal

51,37

0,00

54,46

0,00

48,93

-0,04

33,73

0,02

БРСМ-Нафта

50,99

0,13

49,12

-0,25

33,55

0,04

Маркет

50,99

0,00

50,49

0,00

Фактор

50,50

0,50

46,50

0,00

RLS

50,40

0,00

54,00

0,00

48,00

0,00

33,30

0,00

Авантаж 7

48,95

0,00

47,95

0,00

32,95

0,00

Середня ціна в Україні

54,62

-0,01

58,70

0,01

52,74

-0,65

35,21

-0,04

Автор: 

У Сумській області ні на копійку не дешевшає🤑🤮🤡
19.05.2025 19:41 Відповісти
проклятая область подтверждаю...ездил на днях в Николаев был в шоке от цен...спросил на запрвке почему так..сказали всё зависит от местных чиновников..значит в сумской они уроды...
19.05.2025 19:43 Відповісти
Благодійники. 50 гр. на баку економії. Ото я вже попаную.
19.05.2025 20:11 Відповісти
У тебе бак від мопеда ? (( P.S. Не у кожного витрати палива піпеткою можна виміряти , коли за день розходиться літрів 500 , то лишня тисяча кишеню не перевантажить .
19.05.2025 22:44 Відповісти

