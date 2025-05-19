Найбільші мережі АЗС знизили ціни на дизпаливо. Де пальне подешевшало найбільше?

Минулого тижня (з 12 по 19 травня) українські мережі АЗС знизили роздрібні ціни на дизельне паливо.

Це відбулося внаслідок зниження гуртових цін на цей вид пального, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Так, з початку травня середня вартість дизельного пального в гурті становила 42,75 грн/л, що майже на 1 грн/л менше від квітневих показників.

Відтак, у середині минулого тижня мережі ОККО, WOG та Shell знизили вартість дизпалива на 1 гривню за літр, а KLO – на 1,50 грн за літр.

Згодом на 1 гривню дизельне пальне подешевшало і в мережах "Укрнафти", SOCAR, BVS, "Автотрансу", Mango, VostokGaz, ZOG, Green Wave.

Ціни на АЗС мережі UPG другий раз за травень знизилась на 50 коп. – до 50,90 грн/л, на 0,30-1 грн за літр минулого тижня подешевшало дизпаливо і на АЗС "БРСМ", Motto і Marshal.

Водночас ціни на бензин минулого тижня змінювались різнонаправлено: рівненська мережа "Олас" знизила ціну на 1 гривню за літр, AMIC – на 0,5-2 грн, залежно від регіону, водночас АЗС економ-сегменту підвищили середню вартість бензину на 0,17-0,21 грн/л.

Своєю чергою, попри поступове зниження гуртових цін, середня вартість скрапланого за тиждень зменшилася лише на 4 коп. – до 35,21 грн/л.

При цьому у мережі KLO автогаз подешевшав на 2 гривні – до 34,50 грн за літр. На 1-2 грн знизились ціни і на станціях SOCAR – до середньої 35,81 грн/л. Водночас у мережі BVS ціна автогазу зросла на 60 коп. – до 34,99 грн/л.

"Отже, бензин вочевидь поки що стабілізувався на поточних рівнях, а потенціал для зниження мають скраплений газ, і особливо дизпальне, яке дивним чином утримує дуже хороші націнки протягом цього сезону", – зазначає видання.

Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 12 по 19 травня, грн/л