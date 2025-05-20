Ціни на нафту стабілізувалися на тлі можливого зриву переговорів між США та Іраном

Ціни на нафту майже не змінилися 20 травня, оскільки трейдери оцінювали вплив на пропозицію можливого зриву переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерана, високого попиту в Азії та обережних перспектив макроекономіки Китаю.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 6 центів, до $65,48 за барель, водночас ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 1 цент, до $62,7, передає Укрінформ.

Заступник голови іранського МЗС Маджид Тахтраванчі наголосив, що дискусії щодо ядерної програми Ірану "ні до чого не призведуть", якщо Вашингтон наполягатиме на тому, щоб Тегеран повністю скоротив діяльність зі збагачення урану.

Ці заяви пролунали після того, як спеціальний посланець США Стів Віткофф у неділю повторив, що Вашингтон вимагатиме, щоб будь-яка нова угода включала пакт про утримання від збагачення, що є передумовою для розробки ядерних бомб.

Угода проклала б шлях до послаблення санкцій США та дозволила б Ірану збільшити експорт нафти на 300 тис. барелів – до 400 тис. барелів на добу, сказав аналітик StoneX Алекс Ходес.

Ціни також підтримувалися очікуваннями щодо стабільного попиту в найближчій перспективі на тлі високої рентабельності переробки в Азії.

"Азійський цикл купівлі розпочався дуже м’яко, але висока маржа та завершення технічного обслуговування все ще мають сприяти розвитку", – каже аналітик Sparta Commodities Ніл Кросбі.

Згідно з даними LSEG, середня маржа комплексної нафтопереробки в Сінгапурі, яка є регіональним показником, у травні коливалася на рівні понад $6 за барель, що вище середнього показника у квітні – $4,4 за барель.

Читайте також: Ціни на нафту знизилися через зниження кредитного рейтингу США

Однак зниження суверенного рейтингу США агентством Moody's погіршило економічні перспективи найбільшого у світі споживача енергії, що спричинило зростання цін на нафту.

У п'ятницю рейтингове агентство знизило суверенний кредитний рейтинг США на один щабель, посилаючись на побоювання щодо зростання боргу країни в розмірі 36 трильйонів доларів.

Додатковий тиск на ціни на нафту чинили дані, що свідчать про уповільнення зростання промислового виробництва та роздрібних продажів у Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, оскільки аналітики очікують уповільнення попиту на паливо.