"Найгірший сценарій": У Мінекономіки визнали можливість зупинки "торговельного безвізу" з ЄС із 6 червня

Найгіршим сценарієм у торгівлі з Європейським Союзом з 6 червня, коли завершиться дія автономних торговельних заходів (АТМ), є повернення до режиму вільної торгівлі, який діяв до війни, та запровадження АТМ в червні 2022 року.

Про це повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, передає Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що ми докладемо усіх зусиль, щоб принаймні 6 червня не було ніяких змін фактичних", – сказав він на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

За словами Качки, ще торік була досягнута домовленість, що з 6 червня цього року АТМ перестануть діяти, натомість Європейська Комісія проведе з Україною перегляд за ст. 29 угоди України та ЄС про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі для того, щоб збільшити доступ українських товарів на ринок ЄС і європейських – на ринок України.

"І якщо з автономними торговими заходами все сталося, як Єврокомісія і запланувала, то із 29 статтею поки що ми трішки пригальмувалися через низку зовнішніх різних обставин. Але сподіваюся, що ми це рішення знайдемо досить швидко. Якщо не до 6 червня, то максимально швидко після 6 червня", – наголосив торгпред.

"І принаймні на час, поки ми будемо домовлятися щодо нових параметрів лібералізації торгівлі цими товарами, які вже були повністю лібералізовані, в нас не буде проблем з доступом на ринок Європейського Союзу", – додав Качка.

Загалом він констатував, що ситуація в торгівлі далеко не така оптимістична і не така дружня, як за іншими напрямками співпраці з ЄС.

Водночас торгпред України вважає, що навіть довоєнний режим торгівлі із ЄС "досить гарний", бо щодо промислових товарів мит не було і так само не буде й за більшістю аграрних товарів.

"Але очевидно, що по товарах, які нам найцікавіші і найчутливіші, нам автономні торгові заходи дуже допомагали. Допомагали не лише з точки зору доступу на ринок, а й з точки зору транзиту. Це було актуально до 2023 року, коли не працювали наші порти. Зараз порти працюють, і весь експорт, який йде в бік третіх країн, йде з наших портів, тому у нас немає навантаження транзитного. Відповідно, ці автономні торгові заходи, які допомагали транзитуватися, зараз вже не такі актуальні", – зауважив Качка.

На його думку, за 2023-2024 роки Україна та ЄС знайшли баланс торгівлі, хоча й Україна має досить великий торговий дефіцит – імпорт перевищує експорт майже удвічі.

"Очевидно, що зараз це є предметом дискусії, яким чином зберегти цю збалансовану торгівлю. Наш підхід, щоб залишити умови торгівлі такими, як вони є щонайменше зараз, можливо, навіть більш вільними, але при цьому контрольованими. Побачимо, що буде – не забігатиму наперед. Ми достатньо конструктивно працюємо з Європейською Комісією, але очевидно, що це буде комплексне рішення по всіх нюансах", – підсумував торгпред України.

Як повідомлялося, Єврокомісія не планує продовжувати дію встановлених після початку повномасштабного вторгнення РФ пільг для українського експорту, які передбачають одностороннє скасування мит на українську сільськогосподарську продукцію і діють до 5 червня.

Нагадаємо, у травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.

Тоді у Єврокомісії анонсували консультації з Україною відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію, щоб узгодити довгострокову лібералізацію взаємних тарифів.