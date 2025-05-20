"Найгірший сценарій": У Мінекономіки визнали можливість зупинки "торговельного безвізу" з ЄС із 6 червня
Найгіршим сценарієм у торгівлі з Європейським Союзом з 6 червня, коли завершиться дія автономних торговельних заходів (АТМ), є повернення до режиму вільної торгівлі, який діяв до війни, та запровадження АТМ в червні 2022 року.
Про це повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, передає Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, що ми докладемо усіх зусиль, щоб принаймні 6 червня не було ніяких змін фактичних", – сказав він на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".
За словами Качки, ще торік була досягнута домовленість, що з 6 червня цього року АТМ перестануть діяти, натомість Європейська Комісія проведе з Україною перегляд за ст. 29 угоди України та ЄС про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі для того, щоб збільшити доступ українських товарів на ринок ЄС і європейських – на ринок України.
"І якщо з автономними торговими заходами все сталося, як Єврокомісія і запланувала, то із 29 статтею поки що ми трішки пригальмувалися через низку зовнішніх різних обставин. Але сподіваюся, що ми це рішення знайдемо досить швидко. Якщо не до 6 червня, то максимально швидко після 6 червня", – наголосив торгпред.
"І принаймні на час, поки ми будемо домовлятися щодо нових параметрів лібералізації торгівлі цими товарами, які вже були повністю лібералізовані, в нас не буде проблем з доступом на ринок Європейського Союзу", – додав Качка.
Загалом він констатував, що ситуація в торгівлі далеко не така оптимістична і не така дружня, як за іншими напрямками співпраці з ЄС.
Читайте також: У Мінекономіки оцінили втрати через скасування "торговельного безвізу" з ЄС у майже 3 мільярди євро
Водночас торгпред України вважає, що навіть довоєнний режим торгівлі із ЄС "досить гарний", бо щодо промислових товарів мит не було і так само не буде й за більшістю аграрних товарів.
"Але очевидно, що по товарах, які нам найцікавіші і найчутливіші, нам автономні торгові заходи дуже допомагали. Допомагали не лише з точки зору доступу на ринок, а й з точки зору транзиту. Це було актуально до 2023 року, коли не працювали наші порти. Зараз порти працюють, і весь експорт, який йде в бік третіх країн, йде з наших портів, тому у нас немає навантаження транзитного. Відповідно, ці автономні торгові заходи, які допомагали транзитуватися, зараз вже не такі актуальні", – зауважив Качка.
На його думку, за 2023-2024 роки Україна та ЄС знайшли баланс торгівлі, хоча й Україна має досить великий торговий дефіцит – імпорт перевищує експорт майже удвічі.
"Очевидно, що зараз це є предметом дискусії, яким чином зберегти цю збалансовану торгівлю. Наш підхід, щоб залишити умови торгівлі такими, як вони є щонайменше зараз, можливо, навіть більш вільними, але при цьому контрольованими. Побачимо, що буде – не забігатиму наперед. Ми достатньо конструктивно працюємо з Європейською Комісією, але очевидно, що це буде комплексне рішення по всіх нюансах", – підсумував торгпред України.
Як повідомлялося, Єврокомісія не планує продовжувати дію встановлених після початку повномасштабного вторгнення РФ пільг для українського експорту, які передбачають одностороннє скасування мит на українську сільськогосподарську продукцію і діють до 5 червня.
Нагадаємо, у травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.
Тоді у Єврокомісії анонсували консультації з Україною відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію, щоб узгодити довгострокову лібералізацію взаємних тарифів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тільки тільки все запрацювало.
на тобі!
зе!потужний, треба терміновий гундосик про перемоги.....