Енергетика, фінанси та "тіньовий флот": Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії

Уряд Великої Британії розширив санкцій проти Росії у відповідь на масовану атаку на Україну в ніч проти 18 травня, під час якої ворожа армія запустила рекордну кількість ударних дронів.

Про це повідомили у британському уряді, передає "Європейська правда".

Санкції запроваджені проти 100 об'єктів у військовій, енергетичній та фінансовій галузях Росії, а також тих, хто веде інформаційну війну проти України.

Заходи спрямовані проти ланцюгів постачання для російських систем озброєння, зокрема ракет "Іскандер".

Обмеження також стосуються ще 14 членів Агентства соціального дизайну (SDA), яке здійснює фінансовані Кремлем інформаційні операції, покликані підірвати суверенітет, демократію та верховенство права в Україні та в усьому світі.

Крім того, ці заходи перешкоджатимуть зусиллям Путіна, спрямованих на обхід санкцій, і допоможуть заблокувати його невдалі спроби відновити зв'язки з міжнародною економікою.

Читайте також: Євросоюз спільно із США почали готувати 18-й пакет санкцій проти Росії

Під обмеження також потрапили 46 фінансових установ, які допомагають Росії ухилятися від санкцій, а також Санкт-Петербурзька валютна біржа та Російське агентство зі страхування вкладів, яке страхує російські банки.

Водночас санкції стосуватимуться 18 суден "тіньового флоту", що перевозять російську нафту, а також тих, хто сприяє діяльності цього флоту.

Крім того, були запроваджені обмеження проти британського громадянина Джона Майкла Ормерода, який закуповував судна для тіньового флоту Росії, та двох російських капітанів танкерів "тіньового флоту".

Лондон також працює з партнерами над пропозицією знизити стелю цін на російську нафту.

Як повідомлялося, 20 травня Європейський Союз схвалив новий, вже сімнадцятий, пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України. Зокрема, обмеження вдарять по майже 200 кораблів "тіньового флоту" Росії.