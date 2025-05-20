Надходження до бюджету від акцизного податку зросли на понад 50%

Упродовж січня-квітня 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 54,4 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на територію країни підакцизних товарів.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Зазначається, що додатково до подану бюджет отримав 10,8 млрд грн (+24,7 % до показника доходів).

Водночас порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 53,3 %, або на 18,9 млрд грн.

Зокрема, у квітні надійшло 15,7 млрд грн акцизного податку. Показник доходів виконаний на 111,4 %, що дозволило додатково залучити до бюджету 1,6 млрд гривень. Порівняно з квітнем минулого року це більше на 4,1 млрд грн (+35,8%).

"Показники доходів виконані завдяки додатковим надходженням по вироблених в Україні та ввезених тютюнових виробах", – пояснили податківці.

Як повідомлялося, виробники лікеро-горілчаної продукції у березні 2025 року знизили показник ефективності з ПДВ до 4,5%.

Нагадаємо, Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перший квартал на 36 млрд грн, або на 12,9% до показників Міністерства фінансів. У березні показники надходжень перевиконано на 14 млрд грн.