"Охматдит" обрав підрядника для ремонту нового корпусу після російського удару. Роботи обійдуться у 293 мільйони

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" обрала переможця тендеру на капітальний ремонт пошкодженої ракетним обстрілом будівлі лікувально-діагностичного комплексу.

З трьох учасників торгів найдешевшу пропозицію зробило ТОВ "Ріола-модуль лтд" – 293 млн грн за очікуваної вартості закупівлі у сумі 367,45 млн грн, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Видання зауважує, що у новому проєкті включено більше робіт, ніж планувалось рік тому, відтак очікувана вартість робіт оцінена вище. Але і з урахуванням нових робіт цінова пропозиція "Ріоли" нижче від минулорічного тендеру, який завершився скандалом.

Оголошення про спрощену закупівлю оприлюднили 5 травня пізно ввечері о 21:12. На підготовку документів учасники мали лише 9 робочих днів.

Окрім "Ріоли-Модуль ЛТД", у закупівлі взяли участь ще два учасники: "Український виробничо-будівельний альянс "Центр" з пропозицією 349,89 млн грн та консорціум "ПБФ", який оцінив роботи ще дорожче – у 356,07 млн грн.

Вишгородською фірмою "Ріола-Модуль ЛТД" керує та володіє Володимир Духович. Саме вона будувала корпус лікарні, який зараз ремонтуватиме. З 2016 року "Ріола-Модуль ЛТД" отримала державних замовлень на 5,88 млрд грн, найбільше в ДП "Укрмедпроектбуд" МОЗ України на будівництві сучасного комплексу "Охматдиту".

Столичним "Українським виробничо-будівельним альянсом "Центр" керує Дмитро Кравцов, а володіє Оксана Колібабчук. З 2016 року компанія отримала підрядів на 739,45 млн грн, найбільше – у КНП "Клінічна лікарня "Психіатрія" КМДА.

Консорціум "ПБФ" зареєстрований у Києві 14 травня – за три дні до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Керує новоствореним об’єднанням Катерина Демидко. До складу консорціуму входять столична компанія "ПБФ Груп" Сергія Ткаченка та Володимира Шепетька, а також київська "Профі Бауштоффе" Міли Маєвської та Андрія Широкова.

Як повідомлялося, наприкінці квітня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповідав, що відбудова сучасного корпусу лікарні "Охматдит" коштуватиме близько 396 мільйонів гривень. Фінансуватися капітальний ремонт буде із коштів, зібраних на рахунках БФ "Охматдит – "здорове дитинство". За даними МОЗ, загалом на відбудову лікарні благодійники зібрали понад 1 мільярд гривень.

Що відомо про скандал з ремонтом корпусів "Охматдиту"

Як повідомлялося, минулого року Благодійний фонд "Охматдит" обрав ТОВ "Буд-технолоджі" переможцем відбору підрядника на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу у липні 2024 року, за зібрані благодійниками кошти.

При цьому фонд вирішив проводити тендер не за правилами закону "Про публічні закупівлі", а у вигляді приватного конкурсу "з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами".

Загалом заявки на участь у цьому відборі подали 14 учасників, їхні цінові пропозиції коливалися від 41,79 млн грн до 645,25 млн грн (без ПДВ). У підсумку Благодійний фонд "Охматдит" обрав третю найдорожчу пропозицію від ТОВ "Буд-технолоджі" вартістю 307 млн грн (без ПДВ).

При цьому фірма із статутним капіталом 5000 гривень ніколи раніше не брала участі у державних тендерах, а ціни на будматеріали у її заявці подекуди завищені вдвічі, порівняно із пропозиціями конкурентів, писало видання Наші гроші.

Після скандалу результати цього конкурсу скасували, а міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв оголосити новий конкурс на реконструкцію НДСЛ "Охматдит", його умови визначить спеціальна робоча група. Перше засідання цієї робочої групи відбулося наприкінці серпня минулого року, якісь конкретні рішення на ньому не ухвалювались.

Тим часом благодійна організація "Охматдит - здорове дитинство" відмовилася перераховувати зібрані на відновлення корпусів медичного центру кошти на загальну суму 378 млн грн на рахунки самого "Охматдиту".

За даними МОЗ, загальний обсяг фінансування, яке виділено для відновлення "Охматдиту" становить приблизно 1,42 млрд грн та $11,2 млн від фонду The Howard G. Buffett Foundation (на закупівлю повного переліку пошкодженого обладнання у сучасному корпусі, проте обладнання на 146 млн грн вже надійшло).

Із цих коштів безпосередньо на рахунок "Охматдиту" надійшло понад 337 млн грн (зокрема $1 млн від уряду Литви), ще приблизно 379 млн грн надійшло на рахунок БФ "Охматдит – здорове дитинство". 320 млн грн було зібрано у межах спільного збору платформу United24 та Monobank, 300 млн грн виділив із держбюджету український уряд, 80 млн грн на подолання наслідків атаки зібрав фонд "Таблеточки".