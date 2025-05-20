БЕБ ліквідувало конвертаційний центр на Київщині, який допомагав компаніям ухилятися від сплати податків. ФОТО

Бюро економічної безпеки України ліквідувало конвертаційний центр у Київській області. До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

У ході досудового розслідування встановлено, що організатори злочинної схеми зареєстрували ряд підприємств на підставних осіб. Надалі ці фірми укладали з клієнтами конвертцентру фіктивні договори підряду на виконання будівельних робіт.

Таким чином замовники протиправних послуг збільшували податковий кредит підприємства, що в результаті призводило до зменшення сплати податкових зобов'язань.

Через це за останні два роки державному бюджету завдано збитків орієнтовно на 60 млн грн.

Під час обшуку в офісі конвертаційного центру було вилучено первинну та чорнову бухгалтерську документацію, печатки підприємств та кліше їхніх керівників, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, а також грошові кошти у розмірі 15,5 млн грн, $200 тис. та майже 22 тис. євро готівкою.

Триває досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 "ухилення від сплати податків (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.





















