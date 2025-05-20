БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
БЕБ ліквідувало конвертаційний центр на Київщині, який допомагав компаніям ухилятися від сплати податків. ФОТО

БЕБ ліквідувало конвертаційний центр у Київській області

Бюро економічної безпеки України ліквідувало конвертаційний центр у Київській області. До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ. 

У ході досудового розслідування встановлено, що організатори злочинної схеми зареєстрували ряд підприємств на підставних осіб. Надалі ці фірми укладали з клієнтами конвертцентру фіктивні договори підряду на виконання будівельних робіт. 

Таким чином замовники протиправних послуг збільшували податковий кредит підприємства, що в результаті призводило до зменшення сплати податкових зобов'язань.

Через це за останні два роки державному бюджету завдано збитків орієнтовно на 60 млн грн.

Під час обшуку в офісі конвертаційного центру було вилучено первинну та чорнову бухгалтерську документацію, печатки підприємств та кліше їхніх керівників, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, а також грошові кошти у розмірі 15,5 млн грн, $200 тис. та майже 22 тис. євро готівкою.

Триває досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 "ухилення від сплати податків (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що аналітики Бюро економічної безпеки у Києві під час моніторингу публічних закупівель виявили порушень на понад 170 млн грн у двох тендерах на капітальний ремонт будівель одного із коледжів столиці.

Перед тим повідомлялося, що Служба безпеки та Бюро економічної безпеки встановили, що на будівництві Подільського мосту у Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн.

До того детективи БЕБ у Києві викрили схему заволодіння 8 млн грн бюджетних коштів посадовцями комунального підприємства "Київпастранс".

Нарешті ці кошти опинилися у руках своїх справжніх господарів.
