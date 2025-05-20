Влада прифронтового Марганця після скандалу скасувала тендер на закупівлю скляних зупинок громадського транспорту

У місті Марганець Дніпропетровської області, який постійно потерпає від російських обстрілів, відмінили тендер на встановлення 21 зупинки громадського транспорту. Таке рішення було ухвалене після розголосу в ЗМІ та через завищення ціни на скляні зупинки на 7,7 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

"Марганець, що у прифронтовому Нікопольському районі, регулярно потерпає від ворожих атак. Тому рішення придбати та встановити там нові скляні зупинки викликало здивування. Крім того, робоча група виявила – ціна на споруди порівняно з ринковою завищена майже на 40%. На цьому під час зустрічі наголосили замовнику. Міська влада прислухалася та оперативно вирішила проблемне питання. Договір на 7,7 млн грн розірвали", – сказав перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Юрій Яндульський.

Рішення ухвалили після засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність". Загалом завдяки робочій групі, яка відслідковує тендери в регіоні, вдалося заощадити 991 млн грн бюджетних коштів.

Нагадаємо, раніше комунальне підприємство "Комунальник" Марганецької міської ради Дніпропетровської області 30 квітня уклало угоду з ФОП Чорна Євгенія Дмитрівна про закупівлю зупинок громадського транспорту загальною вартістю 7,7 млн грн. Закупівлю провели без торгів, бо це дозволено замовникам, які перебувають на території активних бойових дій.

Російські війська обстрілюють Марганець зі ствольної артилерії, а також атакують громадський транспорт дронами: 23 квітня російський дрон вдарив по автобусу, який віз робітників на підприємство, внаслідок цього загинуло 10 осіб.

За даними місцевих ЗМІ, у Марганці немає достатньої кількості укриттів. Натомість влада міста замовила 21 зупинку громадського транспорту по 370 тис. грн за одиницю.