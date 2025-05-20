В Україні знизилися експортні ціни на пшеницю

В Україні протягом тижня експортні закупівельні ціни на продовольчу пшеницю знизилися до $226-230 за тонну на тлі низьких цін на цю культуру нового врожаю на міжнародних тендерах.

Про це йдеться в повідомленні Електронної зернової біржі України.

Там зазначили, що багато трейдерів взагалі зупинили закупівлі в очікуванні старту контрактування нового врожаю, ціни на який складають лише $215-219 за тонну на продовольчу пшеницю та $205-207 за тонну – на фуражну.

"В Україні та Росії ще 7-8 днів триватиме дощова погода, яка буде покращувати стан посівів озимої пшениці, тому аналітики вже почали підвищувати прогнози урожаю для обох країн та чорноморського регіону загалом, що посилило тиск на ціни нового урожаю", – також сказано в повідомленні.

Європейська пшениця продовжує дешевшати під тиском значних запасів та на прогнозах гарного майбутнього врожаю.

У 2024-2025 маркетинговому році Україна експортувала 14,5 млн тонн пшениці, що на 16,3% поступається торішнім темпам (16,86 млн тонн), тому навряд чи зможе досягти прогнозованих Міністерством сільського господарства США (USDA) 16 млн тонн експорту до кінця сезону.

Аналітики не прогнозують зростання цін найближчими місяцями – світові тендери минулого тижня показали зниження вартості пшениці на $20-25 за тонну порівняно з початком року.

Раніше в Міністерстві аграрної політики та продовольства заявили, що темпи експорту зернових відстають від торішніх майже на 15%.

До того стало відомо, що український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.