Віцепрем’єр Кулеба нарахував понад 100 тисяч відновлених об’єктів. Це третина зруйнованого Росією

Віцепрем’єр Кулеба нарахував в Україні понад 100 тисяч відновлених об’єктів

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів під час зустрічі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у Варшаві, передає пресслужба міністерства.

"Він поінформував учасників зустрічі про масштаби руйнувань в Україні. Пошкоджено або знищено понад 350 тисяч об’єктів – житло, лікарні, школи, дороги, інженерна та портова інфраструктура. Водночас понад 100 тисяч об’єктів уже відновлено", – зазначається у повідомленні.

Кулеба також розповів про ситуацію у прифронтових регіонах. За його словами, у Харкові, який розташований за 30 км від кордону з Росією, сьогодні проживає понад 1 мільйон людей.

"У прифронтових регіонах працюють бізнеси, функціонує транспорт, живуть люди, які підтримують економіку та країну. Наша відповідальність – забезпечити їм підтримку, послуги та перспективу", – наголосив Кулеба.

Читайте також: Борг теплокоммуненерго за газ перевищив 100 мільярдів, – віцепрем’єр Кулеба

Як повідомлялося, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури цього року відремонтує 135 штучних споруд (мостів, тунелів, шляхопроводів) на дорогах державного значення.

Автор: 

Кулеба Олексій (47) відновлення (401) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (84)
Зелене чмо кулеба - це рідний брат барона Мюнхаузена!
20.05.2025 20:32 Відповісти
Відновили будівлю Райадміністрації в Ізюмі -200млн. - кацапи знов повністю зруйнували!
Відновили будівлю школи в Старому Салтові - 200млню - кацапи знов повністю зруйнували!
А хлопці на фронті по гривні збирають на потреби що держава не закриває!!!
20.05.2025 21:22 Відповісти
Це як він рахував?
20.05.2025 21:49 Відповісти

