Ціни на нафту зросли на тлі побоювань щодо можливого нападу Ізраїлю на Іран

Ціни на нафту зросли 21 травня після повідомлень, що Ізраїль готує удар по іранських ядерних об'єктах, і цей конфлікт може порушити доступність постачання у ключовому регіоні Близького Сходу.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні зросли на 97 центів, до $66,35 за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подорожчали на 96 центів, до $62,99 долара, передає Укрінформ.

За даними розвідки США, Ізраїль готується завдати удару по іранських ядерних об'єктах. Водночас CNN, посилаючись на офіційних осіб, пише: незрозуміло, чи ухвалили ізраїльські лідери остаточне рішення.

"Така ескалація поставить під загрозу не лише іранські постачання, але й постачання у значній частині ширшого регіону", – прокоментували стратеги ING з сировинних товарів.

Іран є третім за величиною виробником серед членів Організації країн-експортерів нафти, і атака Ізраїлю може порушити потік нафти з країни.

Також існують побоювання, що Іран може у відповідь заблокувати потоки нафтових танкерів через Ормузьку протоку в Перській затоці, через яку Саудівська Аравія, Кувейт, Ірак та Об'єднані Арабські Емірати експортують сиру нафту та паливо.

США та Іран провели цього року кілька раундів переговорів щодо ядерної програми Ірану, причому президент США Дональд Трамп відновив кампанію посилення санкцій щодо експорту іранської сирої нафти, щоб змусити їх відмовитися від своїх ядерних прагнень.

Попри обговорення, офіційні особи США та верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї зробили у вівторок коментарі, вказуючи на те, що обидві сторони ще далекі від вирішення.

Проте деякі ознаки покращення пропозиції сирої нафти були. Запаси нафти у США зросли минулого тижня, тоді як запаси бензину та дистилятів знизилися.

Запаси сирої нафти в США, найбільшому споживачеві нафти у світі, зросли на 2,5 млн барелів за тиждень, що закінчився 16 травня, повідомили джерела на умовах анонімності.

Інвестори чекають на дані щодо запасів нафти в уряді США від Управління енергетичної інформації, які будуть опубліковані пізніше в середу.

За словами джерела в галузі, видобуток нафти в Казахстані зріс на 2% у травні, попри тиск з боку ОПЕК+ на країну щодо скорочення видобутку.