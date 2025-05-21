В Україні суттєво знизилося споживання електроенергії

Українські енергетики фіксують значне зниження рівня споживання електроенергії, але закликають заощаджувати світло.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Станом на 9:30, рівень споживання був на 7,7% меншим, ніж в цей же час попереднього дня. Це пояснюється ясною погодою практично на всій території України, що сприяє ефективній роботі побутових сонячних електростанцій та зменшенню енергоспоживання із загальної мережі.

Учора, 20 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум у понеділок.

В "Укренерго" нагадали, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Враховуючи високу ефективність роботи сонячних електростанцій, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час. Будь ласка, за можливості – користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00", – закликали енергетики.

Як повідомлялося, на початку квітня "Енергоатом" вивів у планові ремонти два енергоблоки і до кінця серпня збирається завершити їх на всіх дев'яти енергоблоках АЕС, які перебувають під контролем України.

При цьому Міністерство енергетики затвердило графіки планових ремонтів на енергообʼєктах та графіки відновлення обладнання на 2025 рік таким чином, щоб мінімізувати можливий дефіцит потужності та уникнути необхідності запровадження графіків відключення світла.