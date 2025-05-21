Євросоюз скасує безмитну торгівлю з Україною, із 5 червня повернуться старі правила, – Туск (оновлено)

Євросоюз з 5 червня скасовує механізм автономних торгових преференцій (АТМ), який дозволяє безмитний імпорт товарів з України.

Після цього торгівля з Україною у ЄС відбуватиметься за довоєнними правилами, заявив під час виступу в Сеймі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає RMF24.

За його словами, Польща хоче допомогти Україні у повномасштабній війні з Росією, але це не може відбуватися коштом польських виробників, особливо фермерів.

"З 5 червня цього механізму не буде. Ми повертаємось до довоєнної ситуації у питаннях прикордонного режиму", – сказав Туск.

Він наголосив, що запровадження Євросоюзом автономних торгових преференцій у 2022 році "широко відкрило польський кордон для української продукції, особливо сільськогосподарської, що імпортується без будь-якого контролю".

Він звинуватив у цьому уряд свого попередника Матеуша Моравецького і назвав заслугою свого уряду скасування безмитної торгівлі з Україною у ЄС.

"Коли ми виграли вибори, одним із наших перших рішень було домогтися негайного виправлення механізму ATM для запровадження деяких квот, але це був лише початок. Пізніше я разом зі своїми міністрами розпочав кампанію за те, щоб ЄС відмовився від механізму ATM, який лібералізував торгівлю з Україною", – заявив Туск.

Він наголосив, що його уряд дбатиме про польські економічні інтереси, навіть якщо вони "вступають у суперечність" з інтересами України.

Як повідомлялося, Єврокомісія не планує продовжувати дію встановлених після початку повномасштабного вторгнення РФ пільг для українського експорту, які передбачають одностороннє скасування мит на українську сільськогосподарську продукцію і діють до 5 червня.

Нагадаємо, у травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів. Єврокомісія запропонувала запровадити квоти на деякі продукти, щоб захистити ринок ЄС. Зокрема, на яйця, птицю, цукор, овес, кукурудзу, крупи та мед.

Тоді у Єврокомісії анонсували консультації з Україною відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію, щоб узгодити довгострокову лібералізацію взаємних тарифів.