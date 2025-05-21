Понад 40% державних компаній торік виявилися збитковим

За даними Державної служби статистики, 41% державних підприємств, які здали звітність за 2024 рік, виявилися збитковими.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

Найкращі показники в країні показав Павлоградський хімічний завод, чий дохід збільшився у 3,5 раза за рік та склав 29 млрд грн. Прибуток сягнув 6 млрд грн, що також є найвищим результатом.

ДП "Ліси України" посіло друге місце за доходом та третє місце за прибутком. Дохід за рік склав 23 млрд грн. Натомість прибуток знаходиться на рівні 2,5 млрд грн.

Трійку лідерів закриває "Укрспецекспорт" з доходом 13 млрд грн. Це у 2,3 раза менше, ніж у 2023 році. Компанія отримала 94 млн грн прибутку.

На другому місці за прибутком опинилася Адміністрація морських портів України. Компанії вдалося заробити 2,7 млрд грн, але за доходом вона на четвертій сходинці серед усіх держкомпаній – 6,3 млрд грн.

Читайте також: "Укрпошта" отримала торік збиток на понад 400 мільйонів. Смілянський каже, що операційно вона вже "в плюсі"

Водночас найбільш збитковим підприємством став Східний гірничо-збагачувальний комбінат – 1,2 млрд грн збитків. Далі йдуть аеропорт "Бориспіль" – 1,1 млрд грн збитків, Регіональні електричні мережі – 732 млн грн, "Львіввугілля" – 301 млн грн та "Енергоринок" із 261 млн грн збитків.

При цьому, за даними Держстату, 963 державні підприємства ще не здали фінансові звіти за 2024 рік. Найменше звітів подали в областях, чиї території тимчасово окуповані.

Єдиним регіоном країни, де відзвітували усі державні компанії, стала Рівненщина. Водночас з територій, наближених до фронту та тимчасово окупованих, очікувано надійшло найменше звітів: 5% від держкомпаній Донеччини та 9% – з Херсонщини.

Як повідомлялося, лідери серед українських аграрних компаній за 2024 рік отримали 146,16 млрд грн доходу, що у 1,7 раза більше, ніж роком раніше. Уперше від початку повномасштабної війни усі лідери ринку вийшли в прибуток.