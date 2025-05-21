Туск заявив про "підозрілі маневри" російського судна поблизу енергокабелю між Польщею та Швецією

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що російське судно з російського "тіньового флоту" підозріло поводилося неподалік від кабелю електропередачі, який об’єднує Польщу та Швецію.

Про це він написав у соцмережі X, передає "Європейська правда".

За його словами, російське судно з "тіньового флоту", що підпадає під санкції, здійснило "підозрілі маневри" поблизу кабелю електропередачі.

Туск зазначив, що польські військові втрутилися в інцидент і судно відпливло до одного з російських портів.

Як повідомлялося, днями Військово-морські сили Естонії намагалися затримати танкер з нафтою, який прямував до Росії та перебуває під санкціями Великої Британії. Екіпаж цього судна відмовився співпрацювати із Естонією й відтак ВМС країни супроводжували його до російських вод.

У відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.