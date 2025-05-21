Гривня зміцнилася щодо долара, але знизилась щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на четвер

Курс гривні зміцнився щодо долара США, але знизився щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 22 травня, на рівні 41,4360 грн/$, порівняно із 41,4851 грн/$ у середу. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 26 копійок – до 46,9138 грн за євро. 22 квітня він оновив історичний мінімум, опустившись до 47,7653 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.