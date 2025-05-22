БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Російських запасів нафти вистачить менше ніж на 30 років. Експорт доведеться скоротити втричі

Росія має запасів нафти менше ніж на 30 років

Розвіданих запасів нафти в Росії вистачить лише на 26 років видобутку. Загальні запаси нафти в Росії оцінюються в 31 млрд тонн, проте рентабельна з них лише третина – 13 млрд тонн. Наразі нафтові компанії щорічно викачують із надр близько 500 млн тонн нафти.

Про це повідомив голова Мінприроди РФ Александр Козлов, передає The Moscow Times. 

За словами Козлова, крім розвіданих запасів, на території Росії знаходиться 95 млрд тонн "ресурсів нафти".

"Але особливість у тому, що їхня значна частина – важкі", – зазначив він.

Згідно з Енергостратегією до 2050 року, яку в квітні затвердив російський уряд, вже найближчими роками видобуток нафти в РФ може почати стрімко падати. В інерційному сценарії з поточних 530-540 млн тонн на рік видобуток знизиться до 477 млн тонн до 2036 року, а до 2050 року – до 287 млн. тонн.

Експорт нафти при цьому доведеться скоротити в три рази – з 234 млн до 79 млн тонн на рік.

У "стрес-сценарії", який включає посилення західних санкцій та прискорену відмову світу від вуглеводнів, до 2050 року Росія видобуватиме лише 171 млн тонн нафти щороку – втричі менше, ніж зараз.

При цьому барелів для експорту зовсім не залишиться: його обсяг опуститься до нуля.

Щоб хоча б утримувати поточний рівень нафтовидобутку ("цільовий сценарій"), Росії потрібні значні інвестиції, а також досягнення "технологічного суверенітету", зазначається в стратегії.

Загалом, згідно з документом, потрібно провести заміщення понад 1500 позицій критично необхідного обладнання.

Наразі, за оцінками Мінприроди Росії, частка імпортного бурового обладнання, а також аналітичного програмного забезпечення для видобутку корисних копалин у країні перевищує 90%.

Крім того, імпортними залишаються 50% гірських машин, що використовуються видобувними компаніями, та 30% наземного геофізичного обладнання. Трохи менша залежність від імпорту обладнання для технологічних досліджень руд (20%) та геофізичного обладнання для дослідження свердловин (10%).

Раніше стало відомо, що Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.

До того повідомлялося, ціна російської нафти в рублях вперше за останні два роки впала нижче позначки 4 тис. руб. за барель. Це приблизно на 40% менше, ніж передбачалося у федеральному бюджеті РФ.

Топ коментарі
+2
Менше. Ще раніше впаде до нуля рентабельність
22.05.2025 10:25 Відповісти
+2
Так би було, якби вони війну фінансували лише з нафтогазових доходів. І більше ні на що ті доходи не витрачались. Але правда в тому, що в них в різні роки на нафтогазових доходах трималось від 40 до 60% федерального бюджету взагалі. Тож нинішні скорочення доходів - для них як серпом по бубенцях. Вони перестали давати гроші регіонам - там вже півроку беруть кредити в комерційних банках, під 25% річних на виплати зарплат. А ще в них цілі сектори економіки банкрутують. Наприклад, вугільна - Китай скоротив імпорт, в ЄС нічого не продається, там вся Кемеровська область зараз має в бюджеті діру в 35%. Вже пішли масові звільнення.

Наприклад, в республіці Тива кредитне навантаження на "кожного економічного активного тивінця" - більше 1'000'000 срублів. Реальна зарплата в тому регіоні - десь біля 20к срублів. Отже - це 4 повних роки віддавати 100% зарплати для більшості тивінців, аби тільки тіло кредитів віддати. А ще ж відсотки. Ці кредити вже неможливо погасити. І таких суб'єктів федерації там вже не 1 і не 2.

Там всі вже чекають гіперінфляції. Аби здихатись кредитів.
22.05.2025 12:05 Відповісти
+1
Зеленський готовий потужно об'єднатися навколо 5-6 ефективних менеджерів на необхідний термін
22.05.2025 10:10 Відповісти
Виходить війна буде ще 30 років.
22.05.2025 10:07 Відповісти
Менше. Ще раніше впаде до нуля рентабельність
22.05.2025 10:25 Відповісти
Так би було, якби вони війну фінансували лише з нафтогазових доходів. І більше ні на що ті доходи не витрачались. Але правда в тому, що в них в різні роки на нафтогазових доходах трималось від 40 до 60% федерального бюджету взагалі. Тож нинішні скорочення доходів - для них як серпом по бубенцях. Вони перестали давати гроші регіонам - там вже півроку беруть кредити в комерційних банках, під 25% річних на виплати зарплат. А ще в них цілі сектори економіки банкрутують. Наприклад, вугільна - Китай скоротив імпорт, в ЄС нічого не продається, там вся Кемеровська область зараз має в бюджеті діру в 35%. Вже пішли масові звільнення.

Наприклад, в республіці Тива кредитне навантаження на "кожного економічного активного тивінця" - більше 1'000'000 срублів. Реальна зарплата в тому регіоні - десь біля 20к срублів. Отже - це 4 повних роки віддавати 100% зарплати для більшості тивінців, аби тільки тіло кредитів віддати. А ще ж відсотки. Ці кредити вже неможливо погасити. І таких суб'єктів федерації там вже не 1 і не 2.

Там всі вже чекають гіперінфляції. Аби здихатись кредитів.
22.05.2025 12:05 Відповісти
Зеленський готовий потужно об'єднатися навколо 5-6 ефективних менеджерів на необхідний термін
22.05.2025 10:10 Відповісти
И по чем будет бочка с добычей в Арктике? Дешевле будет у саудитов или американцев покупать.
22.05.2025 11:29 Відповісти
Ах ти ж пусічька!
Це ти сьогодні спєшно зареєструвався, що так заспокоїти сєбя?

«Они еще даже в Сибирь за ней не дошли и Арктику не начали копать» (с)
То вже не ваше.
Там товаріщь Сі буде копати.
22.05.2025 11:42 Відповісти
нефть-матушка накрилась мідним тазом

кацапи перестануть смоктати чьорну жижу

.
22.05.2025 13:00 Відповісти
Чого ви тішетесь: так у всьому світі з нафтою
22.05.2025 17:27 Відповісти

