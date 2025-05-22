Російських запасів нафти вистачить менше ніж на 30 років. Експорт доведеться скоротити втричі

Розвіданих запасів нафти в Росії вистачить лише на 26 років видобутку. Загальні запаси нафти в Росії оцінюються в 31 млрд тонн, проте рентабельна з них лише третина – 13 млрд тонн. Наразі нафтові компанії щорічно викачують із надр близько 500 млн тонн нафти.

Про це повідомив голова Мінприроди РФ Александр Козлов, передає The Moscow Times.

За словами Козлова, крім розвіданих запасів, на території Росії знаходиться 95 млрд тонн "ресурсів нафти".

"Але особливість у тому, що їхня значна частина – важкі", – зазначив він.

Згідно з Енергостратегією до 2050 року, яку в квітні затвердив російський уряд, вже найближчими роками видобуток нафти в РФ може почати стрімко падати. В інерційному сценарії з поточних 530-540 млн тонн на рік видобуток знизиться до 477 млн тонн до 2036 року, а до 2050 року – до 287 млн. тонн.

Експорт нафти при цьому доведеться скоротити в три рази – з 234 млн до 79 млн тонн на рік.

У "стрес-сценарії", який включає посилення західних санкцій та прискорену відмову світу від вуглеводнів, до 2050 року Росія видобуватиме лише 171 млн тонн нафти щороку – втричі менше, ніж зараз.

При цьому барелів для експорту зовсім не залишиться: його обсяг опуститься до нуля.

Щоб хоча б утримувати поточний рівень нафтовидобутку ("цільовий сценарій"), Росії потрібні значні інвестиції, а також досягнення "технологічного суверенітету", зазначається в стратегії.

Загалом, згідно з документом, потрібно провести заміщення понад 1500 позицій критично необхідного обладнання.

Наразі, за оцінками Мінприроди Росії, частка імпортного бурового обладнання, а також аналітичного програмного забезпечення для видобутку корисних копалин у країні перевищує 90%.

Крім того, імпортними залишаються 50% гірських машин, що використовуються видобувними компаніями, та 30% наземного геофізичного обладнання. Трохи менша залежність від імпорту обладнання для технологічних досліджень руд (20%) та геофізичного обладнання для дослідження свердловин (10%).

Раніше стало відомо, що Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.

До того повідомлялося, ціна російської нафти в рублях вперше за останні два роки впала нижче позначки 4 тис. руб. за барель. Це приблизно на 40% менше, ніж передбачалося у федеральному бюджеті РФ.