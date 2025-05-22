Україна продовжила антидемпінгове мито на металопрокат із РФ та Китаю ще на п’ять років

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила низку рішень на захист українських виробників від недобросовісного імпорту.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, під час засідання Комісія продовжила ще на 5 років дію захисних (антидемпінгових) мит на імпорт до України. Йдеться про цемент з Молдови, РФ, Білорусі (імпорт з держави-агресора заборонений постановою уряду № 426 від 9 квітня 2022 року) та металопрокат з антикорозійним покриттям з Росії та Китаю.

Крім того, за зверненнями українських підприємств, вирішено розпочати антидемпінгове розслідування щодо імпорту кабельно-провідникової продукції з Азербайджану, Узбекистану та Туреччини – щоб з’ясувати, чи не продається вона на українському ринку за заниженими цінами, що шкодить вітчизняному виробнику.

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Водночас Комісія вирішила переглянути вже чинні захисні заходи, термін дії яких спливає. Зокрема, на імпорт із Китаю сталевих безшовних труб та виробів з чорних металів без електроізоляції (крім нержавіючої сталі та продукції для авіації).

"Підтримка та захист українського виробника – один з ключових пріоритетів роботи уряду. Особливо, коли йдеться про захист від недобросовісного імпорту. Якщо ви виробник і стикаєтесь з агресивною неринковою конкуренцією, звертайтесь до Міністерства економіки для порушення антидемпінгових розслідувань", – зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Як повідомлялося, за перший квартал цього року експорт товарів із України становив $9,95 млрд, або 93,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас імпорт за цей період склав $18,47 млрд, або 114,7%.