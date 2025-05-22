Cуд арештував активи сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва на пів мільярда гривень

За матеріалами Служби безпеки та Офісу генерального прокурора арештовано активи сина експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва – Олександра – на пів мільярда гривень. Його, як і батька підозрюють у розкраданні активів компанії.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зокрема, заблоковано 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції двох вітчизняних акціонерних товариств.

Серед арештованих активів – цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об’єктів "Мотор Січі", які фігуранти незаконно відчужили на свою користь.

Нагадаємо, що у квітні цього року українські слідчі спільно з правоохоронними органами Князівства Монако та Французької Республіки затримала в Монако сина ексочільника "Мотор Січі". За матеріалами справи, В’ячеслав та Олександр Богуслаєви незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за $650 млн.

Тоді CБУ повідомила зловмисникам про підозру за привласнення та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Щоб приховати награбовані активи, організатори оборудки оформили їх на підконтрольні офшори, якими управляв син ексочільника "Мотор Січі". Утім, міжнародне розслідування виявило всю приховану нерухомість, яку фігуранти використовували у тіньових схемах.

У чому ще звинувачують Богуслаєва?

У жовтні 2022 року СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цієї компанії, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.