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Cуд арештував активи сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва на пів мільярда гривень

Богуслаєв батько та син

За матеріалами Служби безпеки та Офісу генерального прокурора арештовано активи сина експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва – Олександра – на пів мільярда гривень. Його, як і батька підозрюють у розкраданні активів компанії.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зокрема, заблоковано 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції двох вітчизняних акціонерних товариств.

Серед арештованих активів – цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об’єктів "Мотор Січі", які фігуранти незаконно відчужили на свою користь.

Нагадаємо, що у квітні цього року українські слідчі спільно з правоохоронними органами Князівства Монако та Французької Республіки затримала в Монако сина ексочільника "Мотор Січі". За матеріалами справи, В’ячеслав та Олександр Богуслаєви незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за $650 млн.

Тоді CБУ повідомила зловмисникам про підозру за привласнення та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Щоб приховати награбовані активи, організатори оборудки оформили їх на підконтрольні офшори, якими управляв син ексочільника "Мотор Січі". Утім, міжнародне розслідування виявило всю приховану нерухомість, яку фігуранти використовували у тіньових схемах.

У чому ще звинувачують Богуслаєва?

У жовтні 2022 року СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цієї компанії, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (73) Мотор Січ (212) СБУ (1546) актив (94)


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