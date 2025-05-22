Уперше за 40 років: У Києві завершили капремонт шляхопроводу на Оболоні. ФОТО

У Києві завершився капітальний ремонт шляхопровід в Оболонському районі столиці – на перетині вулиць Лугової та Богатирської.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Споруду збудували ще у 1986 році, відтоді її жодного разу капітально не оновлювали.

Як нагадав Кличко, роботи розпочали у липні минулого року. За цей час дорожники замінили балки прогонових будов, влаштували мостове полотно та підпірні стінки. Також було підсилено конструкції опор.

Крім того, фахівці оновили дощову каналізацію, перильну та бар’єрну огорожі. Змонтували енергоощадне LED-освітлення з декоративною підсвіткою.

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Також облаштували тротуари з велодоріжками. Мер столиці наголосив, що всі роботи виконали з урахуванням принципів безбар’єрності.

"Наразі шляхопровід повноцінно працює. Ресурс споруди продовжено щонайменше на 30 років. Дорожники завершують благоустрій території поруч", – підсумував він.

Як повідомлялося, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури цього року відремонтує 135 мостів, тунелів та шляхопроводів на дорогах державного значення. На 33 об'єктах роботи вже розпочалися.