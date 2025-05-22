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Новини
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Уперше за 40 років: У Києві завершили капремонт шляхопроводу на Оболоні. ФОТО

Уперше за 40 років: У Києві вперше завершили капремонт шляхопроводу на Оболоні

У Києві завершився капітальний ремонт шляхопровід в Оболонському районі столиці – на перетині вулиць Лугової та Богатирської.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Споруду збудували ще у 1986 році, відтоді її жодного разу капітально не оновлювали.

Як нагадав Кличко, роботи розпочали у липні минулого року. За цей час дорожники замінили балки прогонових будов, влаштували мостове полотно та підпірні стінки. Також було підсилено конструкції опор.

Крім того, фахівці оновили дощову каналізацію, перильну та бар’єрну огорожі. Змонтували енергоощадне LED-освітлення з декоративною підсвіткою.

Уперше за 40 років: У Києві вперше завершили капремонт шляхопроводу на Оболоні

Уперше за 40 років: У Києві вперше завершили капремонт шляхопроводу на Оболоні

Уперше за 40 років: У Києві вперше завершили капремонт шляхопроводу на Оболоні

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Також облаштували тротуари з велодоріжками. Мер столиці наголосив, що всі роботи виконали з урахуванням принципів безбар’єрності.

"Наразі шляхопровід повноцінно працює. Ресурс споруди продовжено щонайменше на 30 років. Дорожники завершують благоустрій території поруч", – підсумував він.

Як повідомлялося, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури цього року відремонтує 135 мостів, тунелів та шляхопроводів на дорогах державного значення. На 33 об'єктах роботи вже розпочалися.

Автор: 

Київ (4703) Кличко Віталій (576) міст (390) Оболонь (13)


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Топ коментарі
+3
Дроны - нет! Распил - да!
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22.05.2025 16:04
+2
ааааааааааааа ***** волаю, скааааа 40 років, Карл ***** 40 років!!! ору!!! хахахахахахах
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22.05.2025 16:10
+1
покакал...молодец......твои Зе менеджеры самые честные люди.
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22.05.2025 16:42
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Дроны - нет! Распил - да!
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22.05.2025 16:04 Відповісти
покакал...молодец......твои Зе менеджеры самые честные люди.
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22.05.2025 16:42 Відповісти
ааааааааааааа ***** волаю, скааааа 40 років, Карл ***** 40 років!!! ору!!! хахахахахахах
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22.05.2025 16:10 Відповісти
епіцентр де полярна і там ніякого мосту не було. це де караван
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22.05.2025 16:43 Відповісти
Під обома мостами дорога на Вишгород. Того, що ближче до Епіцентру, донедавна взагалі не було - була дебільна розв'язка з постійними корками.
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22.05.2025 17:13 Відповісти
У Києві завершився капітальний ремонт шляхопровід в Оболонському районі столиці - на перетині вулиць Лугової та Богатирської. Джерело: https://censor.net/n3553729
я думав, дві вулиці можуть пересіктися тільки раз...як хочете
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22.05.2025 20:09 Відповісти
Сподіваюсь він не завалиться як якийсь там кілька років тому віремонтований міст у Київі.
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22.05.2025 16:51 Відповісти
Той міст завалився під час його монтажу. А так, то да - мостік устал Насправді, хз нахєра так причепурятись під час війни - усьо для фронту, усьо - для пабєди, а тут усьо - в асфальт, вірніше, в плитку.
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22.05.2025 17:04 Відповісти

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