"єОселя": Українці стали вдвічі частіше купувати житло в новобудовах
Від моменту запуску програми пільгової іпотеки "єОселя" в жовтні 2022 року вже 17 016 українців купили житло на вигідних умовах, а загальна сума виданих кредитів перевищила 28 млрд грн.
Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.
"17 тис. кредитів, близько 11 тис. дітей, забезпечених житлом, і понад мільйон квадратних метрів житлової площі – такими є результати програми на сьогодні. Після оновлення програми в листопаді минулого року все більше людей купують житло саме в новобудовах. Якщо торік їх було 33%, то цього року – майже 60%. Це хороший стимул для будівельного ринку, який активно відновлюється", – сказала Свириденко.
Від початку цього року українці купили:
- 1274 об'єкти першого продажу, серед яких 411 – на стадії будівництва,
- 902 об'єкти на вторинному ринку.
Серед житла, яке українці придбали з початку цього року, також 174 приватних будинків і таунхаусів.
За весь час дії програми можливістю отримати кредит під 3% річних скористалися 8 930 військовослужбовців та працівників сектору безпеки – це понад половина від усіх позичальників (52%). Також пільговою ставкою скористалися 1345 педагогів, 1341 медик і 350 науковців
Під 7% кредити отримали 4105 громадян, які не мають житла, 566 внутрішньо переміщених осіб і 379 ветеранів.
Найбільше житла за програмою придбано:
- в Київській області – 4 673,
- місті Києві – 3 604,
- Львівській області – 1 024,
- Одеській – 799,
- Вінницькій – 740,
- Івано-Франківській – 737,
- Рівненській – 707,
- Волинській – 681,
- Дніпропетровській – 545,
- Хмельницькій області – 543.
Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року.
Реалізовують її в Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, Sense Bank, "Банк Кредит Дніпро", "Таскомбанк", Bisbank, "Радабанк".
Раніше повідомлялося, що сума виданих кредитів за програмою доступної іпотеки "єОселя" з початку 2025 року станом на кінець квітня становить 3,2 млрд грн.
Перед тим стало відомо, що Національний банк України наполягатиме на необхідності переглянути умови програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя".
Детальніше читайте у матеріалі: "Соціальні" квартири на Буковелі і в Manhattan’і: Кому купують житло українські платники податків за програмою "єОселя"
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