"єОселя": Українці стали вдвічі частіше купувати житло в новобудовах

Від моменту запуску програми пільгової іпотеки "єОселя" в жовтні 2022 року вже 17 016 українців купили житло на вигідних умовах, а загальна сума виданих кредитів перевищила 28 млрд грн.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"17 тис. кредитів, близько 11 тис. дітей, забезпечених житлом, і понад мільйон квадратних метрів житлової площі – такими є результати програми на сьогодні. Після оновлення програми в листопаді минулого року все більше людей купують житло саме в новобудовах. Якщо торік їх було 33%, то цього року – майже 60%. Це хороший стимул для будівельного ринку, який активно відновлюється", – сказала Свириденко.

Від початку цього року українці купили:

1274 об'єкти першого продажу, серед яких 411 – на стадії будівництва,

902 об'єкти на вторинному ринку.

Серед житла, яке українці придбали з початку цього року, також 174 приватних будинків і таунхаусів.

За весь час дії програми можливістю отримати кредит під 3% річних скористалися 8 930 військовослужбовців та працівників сектору безпеки – це понад половина від усіх позичальників (52%). Також пільговою ставкою скористалися 1345 педагогів, 1341 медик і 350 науковців

Під 7% кредити отримали 4105 громадян, які не мають житла, 566 внутрішньо переміщених осіб і 379 ветеранів.

Найбільше житла за програмою придбано:

в Київській області – 4 673,

місті Києві – 3 604,

Львівській області – 1 024,

Одеській – 799,

Вінницькій – 740,

Івано-Франківській – 737,

Рівненській – 707,

Волинській – 681,

Дніпропетровській – 545,

Хмельницькій області – 543.

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її в Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, Sense Bank, "Банк Кредит Дніпро", "Таскомбанк", Bisbank, "Радабанк".

Раніше повідомлялося, що сума виданих кредитів за програмою доступної іпотеки "єОселя" з початку 2025 року станом на кінець квітня становить 3,2 млрд грн.

Перед тим стало відомо, що Національний банк України наполягатиме на необхідності переглянути умови програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя".