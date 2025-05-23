У G7 домовилися про замороження активів РФ і посилення санкцій у разі продовження війни

Країни "Великої сімки" (G7) схвалили спільну заяву, в якій наголосили, що заморожені російські активи залишаться знерухомленими, поки Росія не припинить свою агресію та не заплатить за завдані Україні збитки.

Відповідну заяву опублікувало канадське головування в G7, передає "Європейська правда".

Зустріч тривала 20-22 травня в канадському Банфі. У документі, який публікується від імені країн міністрів фінансів та глав центральних банків G7 засуджують розв’язану РФ війну, підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, а також вітають зусилля з намагання встановити режим припинення вогню.

У документі зазначили: якщо припинення вогню досягти не вдасться, країни G7 розглядатимуть всі "можливі варіанти, включаючи варіанти максимального посилення санкційного тиску".

"Ми підтверджуємо, що відповідно до наших правових систем суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими доти, доки Росія не припинить агресію та не відшкодує збитки, завдані Україні", – підкреслено в заяві.

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Крім того, країни G7 зобов'язались "сприяти зміцненню довіри інвесторів через двосторонні та багатосторонні ініціативи" для відновлення і відбудови України.

"Ми домовилися співпрацювати з Україною, щоб жодна країна чи суб'єкт, або суб'єкти з тих країн, які фінансували чи постачали російську військову техніку, не мали права отримувати прибуток від відбудови України, – додається в документі.

Як повідомлялося, Україна пропонувала посилити тиск на Росію, знизивши до $30 за барель граничну ціну на російську нафту, вище якої західним компаніям забороняється надавати послуги для її експорту.