Ціни на нафту падають четвертий день поспіль на тлі можливого збільшення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту знизилися 23 травня четвертий день поспіль і очікують першого тижневого зниження за три тижні на тлі поновлення тиску на пропозицію через чергове можливе збільшення видобутку ОПЕК+ у липні.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зменшилися на 31 цент, до $64,13 за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate втратили 33 центи, до $60,87, передає Укрінформ.

За тиждень ціна на нафту Brent зменшилася на 1,9%, а на нафту WTI – на 2,5% після двох тижнів збільшення.

У четвер обидва контракти досягли найнижчого рівня за понад тиждень після повідомлення про те, що ОПЕК+ розглядає можливість ще одного значного збільшення видобутку на зустрічі 1 червня.

Збільшення видобутку на 411 тис. барелів на добу (б/д) у липні було серед обговорюваних варіантів, але остаточної угоди ще не досягнуто, йдеться у звіті з посиланням на делегатів.

"Ринок нафти знову перебуває під тиском, оскільки зростає гам навколо того, що ОПЕК+ робитиме зі своїми липневими рівнями видобутку", – написали аналітики ING у дослідницькій записці.

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Вони очікують, що ОПЕК+ збільшить поставки на 411 тис. б/д у липні, і наразі прогнозують, що середня ціна на Brent у четвертому кварталі становитиме $59 за барель.

ОПЕК+, до якої входять Організація країн-експортерів нафти та її союзники, домовилася збільшити видобуток майже на 1 мільйон барелів на добу у квітні, травні та червні.

Попутний вітер у постачанні компенсував хвилювання, викликане на початку цього тижня повідомленням про те, що Ізраїль готується до удару по іранських ядерних об'єктах, а також новими санкціями, оголошеними ЄС та Великою Британією щодо торгівлі нафтою з Росією.

Значне зростання вартості сирої нафти в США також вплинуло на ціни.