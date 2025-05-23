Через 10 років Україні загрожує дефіцит води. Під ударом – південні регіони

Унаслідок серйозних змін клімату вже у найближчі десятиріччя Україна може стикнутися із проблемою забезпечення водою великих міст, зокрема на півдні країни.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.

За його словами, окрім зміни клімату, дефіциту сприяє ще й поведінка наших сусідів, яка може призвести до зменшення доступних об’ємів води.

"Для нас важливо вже зараз подумати про забезпечення потреб Одеси, Херсона [і Миколаєва]. Якщо нічого не робити, років за 15 матимемо серйозні проблеми з водою в Херсоні, тому включатись треба вже зараз", – каже Сухомлин.

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На його думку, якщо збережуться такі ж втрати води у водоканалів і скиди неочищених каналізаційних стоків в річки (на сьогодні рівень очищення стічних вод в Україні становить 32%, а у Європі – понад 80%), то через 10 років частина великих міст України будуть отримувати воду погодинно.

"А деякі великі міста, наприклад Одеса, можуть і взагалі стати обмеженими у водопостачанні", – додав очільник Держагентства відновлення.

Сухомлин додав, що водогін для Одеси треба об’єднати з проєктом будівництва траси, яка з’єднає місто з дунайськими портами, без заїзду в Молдову.

"Це вже не про відбудову, а про побудову ще кращого, аніж було раніше. Дуже масштабний проєкт, наразі Світовий банк за допомогою спеціалістів проводить розрахунки. Як тільки отримаємо цифри – будемо предметно говорити про шляхи фінансування. Але цю проблему вже треба вирішувати", – підсумував він.

Як повідомлялося, потреби на реконструкції в сфері водопостачання та водовідведення в Україні сягають $11 млрд.