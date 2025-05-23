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Новини
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Через 10 років Україні загрожує дефіцит води. Під ударом – південні регіони

Північ Донеччини залишиться без води на невизначений час через обстріли РФ

Унаслідок серйозних змін клімату вже у найближчі десятиріччя Україна може стикнутися із проблемою забезпечення водою великих міст, зокрема на півдні країни.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.

За його словами, окрім зміни клімату, дефіциту сприяє ще й поведінка наших сусідів, яка може призвести до зменшення доступних об’ємів води.

"Для нас важливо вже зараз подумати про забезпечення потреб Одеси, Херсона [і Миколаєва]. Якщо нічого не робити, років за 15 матимемо серйозні проблеми з водою в Херсоні, тому включатись треба вже зараз", – каже Сухомлин.

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На його думку, якщо збережуться такі ж втрати води у водоканалів і скиди неочищених каналізаційних стоків в річки (на сьогодні рівень очищення стічних вод в Україні становить 32%, а у Європі – понад 80%), то через 10 років частина великих міст України будуть отримувати воду погодинно.

"А деякі великі міста, наприклад Одеса, можуть і взагалі стати обмеженими у водопостачанні", – додав очільник Держагентства відновлення.

Сухомлин додав, що водогін для Одеси треба об’єднати з проєктом будівництва траси, яка з’єднає місто з дунайськими портами, без заїзду в Молдову.

"Це вже не про відбудову, а про побудову ще кращого, аніж було раніше. Дуже масштабний проєкт, наразі Світовий банк за допомогою спеціалістів проводить розрахунки. Як тільки отримаємо цифри – будемо предметно говорити про шляхи фінансування. Але цю проблему вже треба вирішувати", – підсумував він.

Як повідомлялося, потреби на реконструкції в сфері водопостачання та водовідведення в Україні сягають $11 млрд.

Автор: 

Одеса (930) Херсон (270) Сухомлин Сергій (6) вода (238)


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Топ коментарі
+11
ЗЕскот готує підвищення цін на воду.+ Розпил бабла на гідроспорудах.
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23.05.2025 11:59
+8
Готуємось до підняття тарифів на водопосточання,будуть за кошт людей 10 років скважини розроблять.
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23.05.2025 11:59
+4
та то таке, хай самі вирішують, вони голосували за ЗЕ!. Самі вирішили свою долю!
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23.05.2025 11:58
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" Среди ночи он тихонько одевался и выходил из дома. Шёл он к ближайшей колонке. Припав к ней он жадно пил чуть отдающую ржавчиной воду. Потом, с чувством выполненного долга, он шел домой. На пороге его встречала жена и говорила - " Ты знаешь, воды в кране нету". На что, гундосым и хрипловатым голосом, таинственно улыбаясь, он ей отвечал - " Я знаю, Леночка, знаю".
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23.05.2025 12:19 Відповісти
та то таке, хай самі вирішують, вони голосували за ЗЕ!. Самі вирішили свою долю!
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23.05.2025 11:58 Відповісти
ЗЕскот готує підвищення цін на воду.+ Розпил бабла на гідроспорудах.
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23.05.2025 11:59 Відповісти
Готуємось до підняття тарифів на водопосточання,будуть за кошт людей 10 років скважини розроблять.
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23.05.2025 11:59 Відповісти
Тут війна, а всякі очільники мріють про Нью-Васюки. Тут варто подумати, хто передачки їм буде носити.
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23.05.2025 12:02 Відповісти
А те що расея підірвала греблю тут ні до чого? 🤔😡
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23.05.2025 12:06 Відповісти
****** воду не виробляє
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23.05.2025 12:35 Відповісти
Але ж зберігає. І коли посуха ії є де взяти. А зараз нема де
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23.05.2025 13:41 Відповісти
Каховське водосховище було найгіршим в плані зберігання води - в засушливі роки втрачало води через випаровування більше, ніж отримувало. Його відновлювати треба за проектом 1930-40-х років українських гідротехніків, яких сталін розстріляв. За цим проектом в рази зменшилася би площа водосховища і відповідно зросла б глибина, тоді це б дійсно був акумулятор води.
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23.05.2025 14:29 Відповісти
Антисемитам стулити пельку!!!
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23.05.2025 12:11 Відповісти
Це все кремлівска провокація, вода була, є і буде!
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23.05.2025 12:18 Відповісти
Жага наживи доб'є Україну . Все кругом гроші , гроші , гроші ..... пхають в пельку , не понаїдаються . Аби до корита .
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23.05.2025 13:23 Відповісти
І ще говорять про технологію гідророзриву пласта, коли потрібні величезні об'єми води.
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23.05.2025 13:28 Відповісти
Дніпро погодинно скидає в море кубометри прісної води,а в них сухо.країна довбойобів.
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23.05.2025 13:29 Відповісти
"Через 10 років Україні загрожує дефіцит води."

Так-так , таке може бути . Але мені так здається, що дефіциту клованів та шоуменів в Україні НЕ БУДЕ! На жаль! Спостерігаючи те , як біомаса73% продожує спокійно жити під владою свого Веселого Обранця та його Путужною та Незламною ЗЕкоМАНДОЮ.
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23.05.2025 14:46 Відповісти
а хіба на Півдні є джерела питної води України .??? 3,14 здєц Україні з "зебілами"
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23.05.2025 15:24 Відповісти
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23.05.2025 16:27 Відповісти

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