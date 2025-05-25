В Україні знижуються ціни на цибулю. Вона зараз дешевша, ніж торік

Незважаючи на сезонне виснаження запасів, українські виробники змушені знижувати ціни на цибулю, зокрема, через те, що покупці все частіше залишаються незадоволеними якістю пропонованої цибулі та скорочують обсяги закупівель.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Так, українські фермери готові відвантажувати цибулю по 16-26 грн/кг, тоді як ще минулого тижня мінімальні ціни на продукцію не опускалися нижче за 18 грн/кг. Таким чином ціни на цибулю за тиждень знизилися в середньому на 12%.

Виробники були змушені знижувати ціни через те, що оптові компанії почали висувати досить жорсткі вимоги до якості цибулі загалом і відмовлятися від закупівель некондиційної продукції.

У результаті зараз цибуля на українському ринку коштує в середньому на 12% дешевше, ніж за аналогічний торішній період.

При цьому учасники ринку налаштовані досить песимістично, оскільки якість продукції сховищах продовжує погіршуватися, а попит у цьому сегменті залишається невисоким.

Раніше повідомлялося, що в Україні зростають ціни на м'ясо птиці. Так, із початку року воно здорожчало на 7%, а порівняно з квітнем минулого року – на 11,5%.

До того стало відомо, що в Україні за минулий тиждень почали знижуватися ціни на тепличні помідори, що пояснюється зростанням пропозиції тепличних овочів у всіх регіонах країни, а також малоактивним попитом.