Фінляндія хоче заборонити білорусам купувати нерухомість у країні. Раніше це заборонили росіянам

Фінляндія готується обмежити можливість купувати нерухомість у країні для громадян Білорусі.

Про це оголосило Мінстерство оборони Фінляндії, передає РБК-Україна.

Минулого місяця парламент Фінляндії ухвалив закон, який дозволяє Міністерству блокувати операції з нерухомістю від осіб або організацій, чия держава громадянства вчинила агресивну війну або може становити загрозу безпеці Фінляндії.

Відак, згідно з рішеннями Ради Європейського Союзу та інформацією, зібраною владою, Росія та Білорусь відповідають цим критеріям.

Вдночас заявки на отримання дозволів від росіян та білорусів, подані до дати набрання чинності указу, будуть опрацьовані у звичайному режимі.

Метою є введення постанови в дію протягом червня.

На початку квітня парламент Фінляндії одноголосно затвердив пропозицію уряду про повну заборону громадянам Росії на операції з нерухомістю.

У вересні минулого року повідомлялося, що уряд Фінляндії заборонить більшості російських громадян купувати нерухомість. Це викликано захистом національної безпеки.

На той момент Фінляндія вже відстежувала приблизно 3,5 тис. об'єктів нерухомості, які мають російських власників.

Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році Фінляндія запровадила обмеження на придбання росіянами нерухомості поблизу стратегічно важливих об'єктів. При цьому закон не стосувався купівлі квартир.