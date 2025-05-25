В Україні завдяки ПРООН встановили понад 450 МВт додаткової генерації. Це забезпечить електроенергією мільйони українців

В Україні завдяки сприянню Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) було встановлено понад 450 МВт додаткової генерації електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

Зокрема, додаткові потужності було встановлено в Київській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

"Завдяки міцному партнерству з ПРООН та внескам дев'яти країн-донорів Україна змогла забезпечити та поставити енергетичне обладнання загальною потужністю понад 450 МВт. Ця підтримка вже дає відчутні результати – дала змогу відновити доступ до тепла, електроенергії та води для мільйонів українців у лікарнях, школах та житлових районах", – заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Водночас, додав він, Росія продовжує атакувати українські потужності, тому потреби в обладнанні й допомозі партнерів залишаються актуальними.

Серед ключових потреб енергосектору – засоби активного і пасивного захисту, високовольтне обладнання, устаткування для розподіленої генерації та резервного живлення, накопичувачі енергії, зазначили в Міненерго.

Раніше в травні стало відомо, що "Укренерго" отримало три потужних автотрансформатори від Програми розвитку ООН в Україні, купівлю яких профінансували уряди Японії та Швеції.

До того заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що Міністерство енергетики затвердило графіки планових ремонтів на енергооб'єктах та графіки відновлення обладнання на 2025 рік таким чином, аби мінімізувати можливий дефіцит потужності та уникнути необхідності запровадження графіків відключення світла.

Він додав, що зараз ситуація в енергосистемі стабільна, обмеження споживання електроенергії не передбачаються. При цьому Колісник наголосив, що єдиною загрозою для стабільного енергопостачання може бути тільки вплив обстрілів з боку РФ.