У monobank вперше зменшилася кількість активних карток

За три місяці 2025 року кількість діяючих платіжних карток в Україні збільшилася на 4,1%, або на 5,42 млн, – до 137,4 млн карток, тоді як приріст активних (щонайменше одна операція за останній місяць) становив лише 1,2%, або 0,71 млн – до 59,4 млн карток.

Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, державний "Приватбанк" утримує лідерську позицію на ринку: з початку року він збільшив кількість діючих платіжних карток на 2,6%, або на 1,49 млн – до 58,17 млн, зокрема, активних – на 0,44 млн, до 31,97 млн шт.

Водночас в "Універсал Банку" (mono), який минулого року вийшов на друге місце та наздоганяв "Приватбанк", у першому кварталі цього року кількість активних карток вперше зменшилася на 0,6%, або на 0,06 млн, – до 9,72 млн, хоча загальна кількість карток в обігу зросла на 4,1%, або на 0,94 млн, – до 24,18 млн.

"Ощадбанк", як замикає трійку лідерів за кількістю карток, за перші три місяці року збільшив їхню кількість на 8,4%, або на 1,49 млн, – до 19,22 млн штук. Держбанк також є другим із приросту активних карток – на 2,9%, або на 0,23 млн, до 8 млн.

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Третю позицію за загальним приростом карток посів А-Банк: на 9,3%, або 0,81 млн – 9,52 млн штук. Кількість його активних карток збільшилася на 2,8%, або на 0,05 млн – до 1,84 млн, і за цим показником він поступається "Райффайзен Банку", який замкнув п'ятірку за приростом активних карток у першому кварталі – на 0,7%, або на 0,02 млн, до 2,38 млн. Загальна кількість його карток в обігу зросла на 5,5%, або на 0,34 млн, – до 6,49 млн.

Як повідомлялося, із травня 2022 року українці збільшили свої вклади у вітчизняних банках на 587,4 млрд грн.