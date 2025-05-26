Польща хоче створити один із найбільших у Європі логістичних центрів. Як це допоможе Україні?

Польща збирається модернізувати інфраструктуру логістичного вузла "Славкув" (Euroterminal Sławków) на південному заході країни, що дозволить значно збільшити його перевалочні потужності для обслуговування вантажопотоків у напрямку України.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту на євротермінал, передає Інтерфакс-Україна.

"Я скажу без перебільшення, що тут, у Славкуві в Сілезії, у нас буде найбільший логістичний центр такого типу в Європі. Йдеться не лише про побиття рекордів – це також буде "золота угода" для Польщі", – сказав Туск.

За його словами, що після завершення війни Росії проти України "Славкув" "буде перевалочним пунктом для вантажів з усієї Азії".

"Нічого поганого в тому, щоб так сказати: ми хочемо заробити великі гроші для Польщі на відновленні України. Ми хочемо допомогти, але ми також хочемо на цьому заробити, і для цього потрібен цей спеціальний хаб. Не повинно бути так, як було раніше, коли всі були залучені, включно з Польщею, – я говорю про війну в Іраку, – а потім найбільші заробляли на відбудові, а Польща залишилася ні з чим", – зауважив Туск.

Euroterminal Sławków розташований на стику залізничної лінії широкої колії (1520 мм) і ліній європейської колії (1435 мм), забезпечуючи перевалку контейнерів, які перевозяться залізницею між Азією і Західною Європою, зокрема через Україну.

Після його розширення пропускна здатність становитиме понад 500 тис. TEU на рік. Наразі цей показник становить до 285 тис. TEU щорічно.

Наприкінці квітня Україна на інвестиційній конференції у Варшаві (Польща) презентувала ключові аспекти концесійного проєкту в порту "Чорноморськ" у Одеській області – від потенціалу термінала до конкретних умов конкурсу та заходів з боку уряду й партнерів для забезпечення прозорості та інвестиційної привабливості.

Раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що Польща могла б орендувати або купити порт у Одесі, щоб отримати доступ до Чорного моря й експортувати своє та європейське зерно.