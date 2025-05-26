"Укрзалізниця" відремонтувала аварійну ділянку в Карпатах, де стався зсув ґрунту. ВIДЕО

"Укрзалізниця" 26 травня оголосила про завершення основних ремонтних робіт на аварійній ділянці Ясіня – Вороненко в Карпатах, де 22 травня стався зсув ґрунту.

Про це повідомив очільник "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Із випередженням останніх обіцяних термінів, пропрацювавши понад три доби, наша інфраструктурна команда відновила (по суті "перезібрала") 18-метровий насип, який розмило й "повело". Застряглий у "полоні стихії" потяг уже провели тестово, з 17:00 планється відкриття руху. Далі ще будуть технологічні вікна для фінальних робіт", – розповів Перцовський.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" продовжила обмеження маршруту низки поїздів західного напрямку до станції Ворохта на тлі ремонтних робіт після просадки колії на дільниці Ясіня – Вороненко Закарпатській області.

Нагадаємо, 22 травня на Закарпатті під коліями провалилася земля. Через це тимчасово перекрито рух на дільниці Ясіня-Вороненко у Закарпатській області.