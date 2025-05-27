У Євросоюзі пропонують знизити ліміт ціни на російську нафту до $45 за барель

Європейська комісія та впливові держави-члени Євросоюзу наполягають на зниженні верхньої межі ціни на російську нафту до $45 в межах посилення санкцій проти РФ, але поки вони не мають достатньої підтримки своєї ідеї.

Про це пише Financial Times, передає Європейська правда.

За даними співрозмовників видання, Брюссель прагне вжити суттєвіших заходів проти Москви, зокрема, знизити цінову стелю на експорт сирої нафти з $60 до $45 за барель.

Однак, ця ідея ще не переконала всі 27 держав-членів ЄС та їхніх партнерів з G7.

На зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" минулого тижня Канада запропонувала включити до спільної заяви чітке формулювання про посилення обмеження ціни на нафту.

Цю пропозицію підтримали ЄС і члени G7 Франція, Німеччина та Італія, а також Велика Британія. Але вона не була включена на прохання міністра фінансів США Скотта Беллента, за словами трьох посадовців, ознайомлених з перебігом зустрічі.

В остаточній заяві було вирішено включити формулювання, яке зобов'язує країни G7 "продовжувати вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального посилення тиску, такі як подальше посилення санкцій", у разі, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню.

Окремо країни ЄС, які раніше не хотіли підтримувати ідею обмеження цін на нафту, такі як Угорщина та Греція, все ще оцінюють цю пропозицію, заявили посадовці.

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Раніше Україна закликала Європейський Союз знизити максимальну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель.

Нагадаємо, країни G7 домовилися про обмеження цін на російську нафту на рівні $60 за барель у грудні 2022 року. Західним компаням забороняється надавати будь-які послуги для її транспортування, вона продається за вищою за цей ліміт ціною.

Цей обмеження мало зменшити доходи Росії від експорту енергоносіїв, водночас запобігаючи різкому падінню постачання нафти на світовий ринок.

Однак Росія успішно навчилася обходити обмеження цін G7 за допомогою "тіньового флоту" танкерів, які не отримують послуг від західних компаній, а російська нафта Urals більшу частину часу торгувалася вище граничної ціни.