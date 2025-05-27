Кабмін автоматично продовжив договори оренди держмайна в умовах війни. Які умови?

Кабінет Міністрів автоматично продовжив договори оренди державного та комунального майна, строк дії яких завершується в період воєнного стану, на пів року після закінчення війни.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Передбачено, що договори оренди державного та комунального майна, розташованого на визначених територіях, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, строк дії яких завершується в період воєнного стану, вважаються продовженими до дати, що настає через шість місяців після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації та визначається із урахуванням переліку визначених територій", – зазначив Мельничук.

Також передбачено продовження договорів для мобілізованих. Якщо орендарем є фізична особа або ФОП, які були призвані на військову службу після введення воєнного стану, їхні договори продовжуються на шість місяців після припинення воєнного стану.

На такий самий термін продовжуються договори оренди державного та комунального майна, розташованого в аеропортах та на аеродромах – до шести місяців після дати відновлення роботи аеропортів та аеродромів.

Для продовження договору оренди на вищезазначені строки заява орендаря та прийняття окремого рішення орендодавця не потребуються.

Окрім того, в період воєнного стану стартова орендна плата на аукціоні з продовження договорів оренди та орендна плата за договорами, які можуть бути продовжені без проведення аукціону, встановлюються на рівні останньої місячної орендної плати, встановленої договором, із урахуванням її індексації.

Договори оренди, які закінчуються протягом найближчих чотирьох місяців після набрання чинності цими змінами, автоматично продовжуються ще на чотири місяці.

Раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів спростив оренду державного так комунального майна для серійних виробників ракетних комплексів.